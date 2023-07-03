Уимблдон03 июля 2023, 23:26 |
342
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ВИДЕО. Как Цуренко в трех сетах обыграла американку на Уимблдоне-2023
Леся выиграла у Клэр Лю
03 июля 2023, 23:26 |
342
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В понедельник, 3 июля, состоялся матч 1/64 финала Уимблдона-2023 между украинской теннисисток Лесей Цуренко (WTA 60) и американкой Клэр Лю (WTA 93). Игра завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:4 в пользу украинки.
Это была вторая встреча теннисисток. Леся выиграла оба поединка.
В следующем раунде травяного мейджора Цуренко встретится с Катериной Синяковой.
ВИДЕО. Как Цуренко в трех сетах обыграла американку на Уимблдоне-2023
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