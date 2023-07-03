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  4. ВИДЕО. Как Цуренко в трех сетах обыграла американку на Уимблдоне-2023
Уимблдон
03 июля 2023, 23:26 |
342
1

ВИДЕО. Как Цуренко в трех сетах обыграла американку на Уимблдоне-2023

Леся выиграла у Клэр Лю

03 июля 2023, 23:26 |
342
1
ВИДЕО. Как Цуренко в трех сетах обыграла американку на Уимблдоне-2023
WTA. Леся Цуренко

В понедельник, 3 июля, состоялся матч 1/64 финала Уимблдона-2023 между украинской теннисисток Лесей Цуренко (WTA 60) и американкой Клэр Лю (WTA 93). Игра завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:4 в пользу украинки.

Это была вторая встреча теннисисток. Леся выиграла оба поединка.

В следующем раунде травяного мейджора Цуренко встретится с Катериной Синяковой.

ВИДЕО. Как Цуренко в трех сетах обыграла американку на Уимблдоне-2023

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Леся Цуренко Клэр Лю видео Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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igor shmuylo
Как начн уться  соперницы посерьезней , у неё резко начнутся проблемы со здоровьем.  
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