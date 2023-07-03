ВИДЕО. Как Свитолина обыграла 5-кратную чемпионку Уимблдона Винус Уильямс

В понедельник, 3 июля, состоялся матч 1/64 финала Уимблдона-2023 между украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (WTA 76) и американкой Винус Уильямс (WTA 558). Игра завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу украинки.

Это была 6-я встреча теннисисток. Украинка выиграла 5 последних поединков.

Уильямс-старшая 5 раз в карьере выигрывала титул на Уимблдоне (2000, 2001, 2005, 2007, 2008).

В следующем раунде травяного мейджора Элина встретится с Элизе Мертенс.

ВИДЕО. Как Свитолина обыграла 5-кратную чемпионку Уимблдона Винус Вильямс