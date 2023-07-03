Первая ракетка в паре. Определена соперница Цуренко в 1/32 финала Уимблдона

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 60) узнала соперницу в 1/32 финала Уимблдона-2023.

Во 2-м раунде травяного мейджора украинка встретится с Катериной Синяковой (WTA 32) из Чехии. Чешка на старте соревнований в двух сетах обыграла Циньвень Чжэн (WTA 25) из Китая за 1 час и 41 минуту.

Уимблдон-2023. 1/64 финала

Циньвень Чжэн (Китай) [24] – Катерина Синякова (Чехия) – 3:6, 5:7

Ранее Леся и Катерина играли между собой 3 раза. Счет 2:1 в пользу украинки.

Синякова является первой ракеткой в паре. Наивысшая позиция Катерины в одиночном разряде – 31. На ее счету 4 титула WTA и 8 побед на турнирах ITF. На прошлой неделе представительница Чехии выиграла соревнования в Бад-Хомбурге.

На старте Уимблдона Цуренко обыграла Клэр Лю.