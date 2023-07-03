Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Первая ракетка в паре. Определена соперница Цуренко в 1/32 финала Уимблдона
Уимблдон
03 июля 2023, 22:35 | Обновлено 03 июля 2023, 23:14
1085
2

Первая ракетка в паре. Определена соперница Цуренко в 1/32 финала Уимблдона

Леся встретится с Катериной Синяковой

03 июля 2023, 22:35 | Обновлено 03 июля 2023, 23:14
1085
2
Первая ракетка в паре. Определена соперница Цуренко в 1/32 финала Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Синякова

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 60) узнала соперницу в 1/32 финала Уимблдона-2023.

Во 2-м раунде травяного мейджора украинка встретится с Катериной Синяковой (WTA 32) из Чехии. Чешка на старте соревнований в двух сетах обыграла Циньвень Чжэн (WTA 25) из Китая за 1 час и 41 минуту.

Уимблдон-2023. 1/64 финала

Циньвень Чжэн (Китай) [24] – Катерина Синякова (Чехия) – 3:6, 5:7

Ранее Леся и Катерина играли между собой 3 раза. Счет 2:1 в пользу украинки.

Синякова является первой ракеткой в паре. Наивысшая позиция Катерины в одиночном разряде – 31. На ее счету 4 титула WTA и 8 побед на турнирах ITF. На прошлой неделе представительница Чехии выиграла соревнования в Бад-Хомбурге.

На старте Уимблдона Цуренко обыграла Клэр Лю.

По теме:
ВИДЕО. Как Цуренко в трех сетах обыграла американку на Уимблдоне-2023
ВИДЕО. Как Свитолина обыграла 5-кратную чемпионку Уимблдона Винус Уильямс
Соперница Свитолиной во 2-м раунде Уимблдона: топ-парница, экс-12-я ракетка
Катерина Синякова Леся Цуренко Уимблдон-2023 Чжэн Циньвень
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Битва двух легенд. Свитолина разобралась с Винус на старте Уимблдона-2023
Теннис | 03 июля 2023, 21:20 20
Битва двух легенд. Свитолина разобралась с Винус на старте Уимблдона-2023
Битва двух легенд. Свитолина разобралась с Винус на старте Уимблдона-2023

Элина в двух сетах обыграла Вильямс-старшую

Известны 6 команд-участниц Игр-2024. От Европы – полная ясность
Футбол | 03 июля 2023, 05:07 10
Известны 6 команд-участниц Игр-2024. От Европы – полная ясность
Известны 6 команд-участниц Игр-2024. От Европы – полная ясность

В Париже-2024 выступят четыре европейские сборные

Капитан сборной Франции U-21: «Это огромное разочарование»
Футбол | 03.07.2023, 02:00
Капитан сборной Франции U-21: «Это огромное разочарование»
Капитан сборной Франции U-21: «Это огромное разочарование»
Байндл в 3 сетах уступила бывшей 13-й ракетке мира на старте Уимблдона-2023
Теннис | 03.07.2023, 19:37
Байндл в 3 сетах уступила бывшей 13-й ракетке мира на старте Уимблдона-2023
Байндл в 3 сетах уступила бывшей 13-й ракетке мира на старте Уимблдона-2023
Тренер Франции U-21: «Не смогли вывести Украину из равновесия»
Футбол | 03.07.2023, 02:21
Тренер Франции U-21: «Не смогли вывести Украину из равновесия»
Тренер Франции U-21: «Не смогли вывести Украину из равновесия»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Науменко
Шансів обмаль, чешка набагато потужніша.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бондаренко забил важнейший гол в ворота Франции на 86-й минуте
Бондаренко забил важнейший гол в ворота Франции на 86-й минуте
02.07.2023, 23:43 5
Футбол
Франция U-21 – Украина U-21 – 1:3. Бенефис Судакова. Видео голов и обзор
Франция U-21 – Украина U-21 – 1:3. Бенефис Судакова. Видео голов и обзор
03.07.2023, 00:23 1
Футбол
СВИТОЛИНА: «Понимаю, что допуск россиян на Уимблдон – вынужденный шаг»
СВИТОЛИНА: «Понимаю, что допуск россиян на Уимблдон – вынужденный шаг»
01.07.2023, 22:59 17
Теннис
Тони БЕЛЛЬЮ – об отказе Фьюри от боя с Усиком: «Это шок»
Тони БЕЛЛЬЮ – об отказе Фьюри от боя с Усиком: «Это шок»
01.07.2023, 23:20 8
Бокс
Последняя медаль Украины в Кракове. Ус завоевала золото в гребном слаломе
Последняя медаль Украины в Кракове. Ус завоевала золото в гребном слаломе
02.07.2023, 17:20 10
Водные виды
КАСАТКИНА: «Мне опасно возвращаться в рф. Но я об этом не жалею даже на 1%»
КАСАТКИНА: «Мне опасно возвращаться в рф. Но я об этом не жалею даже на 1%»
02.07.2023, 22:05 4
Теннис
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
03.07.2023, 07:00 2
Футбол
Драма в финале. Женская сборная Украины по пенальти уступила Испании
Драма в финале. Женская сборная Украины по пенальти уступила Испании
01.07.2023, 21:07 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем