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Украина. Первая лига
03 июля 2023, 22:40 | Обновлено 03 июля 2023, 23:08
223
0

Черноморец выиграл спарринг. На просмотре – игроки из Львова и Металлиста

Одесская команда разгромила земляков из клуба Реал Фарма со счетом 3:0

03 июля 2023, 22:40 | Обновлено 03 июля 2023, 23:08
223
0
Черноморец выиграл спарринг. На просмотре – игроки из Львова и Металлиста
ФК Черноморец

Свой первый контрольный матч на июльском сборе провел одесский «Черноморец», деклассировав земляков из клуба «Реал Фарма» (3:0).

С этим же соперником «моряки» сыграют и 19 июля. Также спарринг-партнерами подопечных Романа Григорчука будут: 5 июля – «Черноморец» U-19, 8 июля – ЛНЗ Черкассы, 12 июля – «Нива» Винница, 15 июля – «Ингулец», 22 июля – «Александрия».

Как стало известно Sport.ua, на просмотре в «Черноморце» находятся 27-летние Максим Грисьо из «Львова» и Богдан Бойчук из харьковского «Металлиста». В свое время оба футболиста защищали цвета львовского «Руха».

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Источник Sport.ua
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