Черноморец выиграл спарринг. На просмотре – игроки из Львова и Металлиста

Свой первый контрольный матч на июльском сборе провел одесский «Черноморец», деклассировав земляков из клуба «Реал Фарма» (3:0).

С этим же соперником «моряки» сыграют и 19 июля. Также спарринг-партнерами подопечных Романа Григорчука будут: 5 июля – «Черноморец» U-19, 8 июля – ЛНЗ Черкассы, 12 июля – «Нива» Винница, 15 июля – «Ингулец», 22 июля – «Александрия».

Как стало известно Sport.ua, на просмотре в «Черноморце» находятся 27-летние Максим Грисьо из «Львова» и Богдан Бойчук из харьковского «Металлиста». В свое время оба футболиста защищали цвета львовского «Руха».