Соперница Свитолиной во 2-м раунде Уимблдона: топ-парница, экс-12-я ракетка

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 76) узнала соперница во 2-м раунде Уимблдона-2023.

В 1/32 финала травяного мейджора украинка встретится с Элизе Мертенс (WTA 28) из Бельгии. На старте соревнований бельгийка обыграла Викторию Грунчакову (WTA 129) в двух сетах за 1 час и 35 минут.

Уимблдон-2023. 1/64 финала

Элизе Мертенс (Бельгия) [28] – Виктория Груначакова (Словакия) [Q] – 7:6 (7:2), 6:2

Свитолина и Мертенс играли между собой 5 раз. Счет 3:2 в пользу Элины.

Мертенс является бывшей 12-й ракеткой мира в одиночном разряде и экс-первой ракеткой в паре. На ее счету 3 трофея в парном разряде на турнирах Grand Slam (AO 2021, Уимблдон 2021 и US Open 2019), а также 7 титулов WTA в одиночном разряде.

На старте Уимблдона Свитотина обыграла Винус Вильямс.