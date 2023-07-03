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Уимблдон
03 июля 2023, 21:57 |
865
0

Соперница Свитолиной во 2-м раунде Уимблдона: топ-парница, экс-12-я ракетка

Элина встретится с Элизе Мертенс

03 июля 2023, 21:57 |
865
0
Соперница Свитолиной во 2-м раунде Уимблдона: топ-парница, экс-12-я ракетка
Getty Images/Global Images Ukraine. Элизе Мертенс

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 76) узнала соперница во 2-м раунде Уимблдона-2023.

В 1/32 финала травяного мейджора украинка встретится с Элизе Мертенс (WTA 28) из Бельгии. На старте соревнований бельгийка обыграла Викторию Грунчакову (WTA 129) в двух сетах за 1 час и 35 минут.

Уимблдон-2023. 1/64 финала

Элизе Мертенс (Бельгия) [28] – Виктория Груначакова (Словакия) [Q] – 7:6 (7:2), 6:2

Свитолина и Мертенс играли между собой 5 раз. Счет 3:2 в пользу Элины.

Мертенс является бывшей 12-й ракеткой мира в одиночном разряде и экс-первой ракеткой в паре. На ее счету 3 трофея в парном разряде на турнирах Grand Slam (AO 2021, Уимблдон 2021 и US Open 2019), а также 7 титулов WTA в одиночном разряде.

На старте Уимблдона Свитотина обыграла Винус Вильямс.

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Виктория Кужмова Элизе Мертенс Элина Свитолина Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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