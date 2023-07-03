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Украина. Премьер лига
03 июля 2023, 21:15 | Обновлено 03 июля 2023, 21:36
547
1

Стало известно, кто будет помощниками ван Леувена в Шахтере

Тренеры: Аттевелд, Гентенар, Кабачок, Блохин, Ратулутра, Чижов, Николини

03 июля 2023, 21:15 | Обновлено 03 июля 2023, 21:36
547
1
Стало известно, кто будет помощниками ван Леувена в Шахтере
ФК Шахтер Донецк. Патрик ван Леувен

Новый главный тренер «Шахтера» Патрик ван Леувен рассказал, кто будет работать его ассистентами в донецком клубе:

«У меня есть два нидерландских ассистента: Раймонд Аттевелд, тренер по работе с полевыми игроками, а еще Деннис Гентенар, тренер вратарей. Также у нас есть украинские специалисты: Дмитрий Кабачок, который работает с аналитикой, Валерий Блохин, который работает с физическими показателями, Оскар Ратулутра и Александр Чижов, которые связаны с «Шахтером» уже достаточно давно.

Как я уже говорил на презентации команде, Оскар был одним из первых тренеров, которых мы рассматривали. Он пришел в первую команду как наставник, который развивался параллельно с игроками, поэтому очень приятно видеть его в тренерском штабе.

Также к нам присоединился Карло Николини, который имеет очень богатый опыт работы во время успешного периода с Мирчей Луческу. Поэтому мы также надеемся использовать его опыт и знания для тренировки команды».

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Шахтер Донецк назначение тренера Патрик ван Леувен тренеры Раймонд Аттевелд Деннис Гентенар Дмитрий Кабачок Валерий Блохин Оскар Ратулутра Александр Чижов Карло Николини новый тренер Шахтера
Источник ФК Шахтер Донецк
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