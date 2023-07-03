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Украина. Первая лига
03 июля 2023, 19:30 |
601
1

Опанасенко готовится к сезону с командой из Первой лиги

Опытный защитник не играл во втором по рангу украинском дивизионе с 2012 года

03 июля 2023, 19:30 |
601
1
Опанасенко готовится к сезону с командой из Первой лиги
Twitter. Евгений Опанасенко

Как стало известно Sport.ua, защитник Евгений Опанасенко может продолжить карьеру в «Полтаве». В настоящее время 32-летний футболист находится в тренировочном лагере этой команды.

В минувшем сезоне Опанасенко защищал цвета «Кривбасса», за который провел 7 матчей в УПЛ. Ранее воспитанник запорожского футбола поиграл за «Металлург» из родного города, «Черноморец», «Зарю», турецкий «Коньяспор», «Ворсклу» и «Ингулец».

Помимо Опанасенко, «горожан» может пополнить целая группа бывших игроков «Скорука»: вратарь Игорь Варцаба, защитники Игорь Коцюмака и Александр Мигунов, полузащитники Артем Перебора и Дмитрий Плахтырь, нападающий Владислав Гарнага.

«Полтава» по итогам прошлого сезона заняла 12-е место в Первой лиге.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Summertime
Эх... Такая была перспективная пара двух Евгениев,  Писоцкого и Опанасенко.  Первый уже не годен к строевой, а второй пошёл по рукам. (
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