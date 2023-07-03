Опанасенко готовится к сезону с командой из Первой лиги
Опытный защитник не играл во втором по рангу украинском дивизионе с 2012 года
Как стало известно Sport.ua, защитник Евгений Опанасенко может продолжить карьеру в «Полтаве». В настоящее время 32-летний футболист находится в тренировочном лагере этой команды.
В минувшем сезоне Опанасенко защищал цвета «Кривбасса», за который провел 7 матчей в УПЛ. Ранее воспитанник запорожского футбола поиграл за «Металлург» из родного города, «Черноморец», «Зарю», турецкий «Коньяспор», «Ворсклу» и «Ингулец».
Помимо Опанасенко, «горожан» может пополнить целая группа бывших игроков «Скорука»: вратарь Игорь Варцаба, защитники Игорь Коцюмака и Александр Мигунов, полузащитники Артем Перебора и Дмитрий Плахтырь, нападающий Владислав Гарнага.
«Полтава» по итогам прошлого сезона заняла 12-е место в Первой лиге.
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