Опанасенко готовится к сезону с командой из Первой лиги

Как стало известно Sport.ua, защитник Евгений Опанасенко может продолжить карьеру в «Полтаве». В настоящее время 32-летний футболист находится в тренировочном лагере этой команды.

В минувшем сезоне Опанасенко защищал цвета «Кривбасса», за который провел 7 матчей в УПЛ. Ранее воспитанник запорожского футбола поиграл за «Металлург» из родного города, «Черноморец», «Зарю», турецкий «Коньяспор», «Ворсклу» и «Ингулец».

Помимо Опанасенко, «горожан» может пополнить целая группа бывших игроков «Скорука»: вратарь Игорь Варцаба, защитники Игорь Коцюмака и Александр Мигунов, полузащитники Артем Перебора и Дмитрий Плахтырь, нападающий Владислав Гарнага.

«Полтава» по итогам прошлого сезона заняла 12-е место в Первой лиге.