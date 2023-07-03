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  4. Тарас МИХАЛИК: «Украинская молодежка способна добраться до финала»
Молодежные турниры
03 июля 2023, 19:36 |
386
1

Тарас МИХАЛИК: «Украинская молодежка способна добраться до финала»

Экс-игрок сборной Украины – о молодежном Евро-2023

03 июля 2023, 19:36 |
386
1
Тарас МИХАЛИК: «Украинская молодежка способна добраться до финала»
ФК Динамо Киев. Тарас Михалик

В 2006 году сборная Украины (U-21) стала серебряным призером молодежного чемпионата Европы в Португалии. В составе той сборной выступал и киевский динамовец Тарас Михалик.

В беседе с корреспондентом Sport.ua он вспомнил перипетии борьбы на том континентальном форуме и поделился впечатлениями от выступления украинской молодежки нынешнего образца на Евро-2023.

– Хотя в Португалии украинская молодежка впервые так высоко поднялась в табели о рангах, но тот чемпионат оставил неприятный осадок, – вспоминает Тарас Михалик, – Скорее всего, потому, что в финале мы неожиданно крупно проиграли нидерландцам, хотя в групповом раунде взяли над ними верх.

Однако всегда, что-то в жизни происходит впервые, и я очень хочу, чтобы Руслан Ротань со своими подопечными превзошли нас, покорив вершину. Тем более, что один шаг к признанию они уже сделали, завоевав путевку на Олимпийские игры, где ранее украинская сборная никогда не соревновалась.

– По вашему мнению, какие есть основания надеяться, что наши ребята могут замахнуться на завоевание «золота»?
– Они уже могут похвастаться серьезным опытом выступлений на престижном уровне. Для сравнения, в той «португальской» украинской сборной также были талантливые исполнители: Андрей Пятов, Артем Милевский, Александр Алиев, Дмитрий Чигринский, Руслан Фомин, но никто из них не был железным игроком в основе своих клубов. Сейчас же без Анатолия Трубина, Артема Бондаренко, Георгия Судакова уже трудно представить себе «Шахтер» – чемпиона Украины, как киевское «Динамо» – без Константина Вивчаренко, Владислава Ваната, а «Зарю» и «Днепр-1» без Владимира Бражко и Александра Назаренко соответственно. Не забывайте, что есть еще целая группа игроков, которые на виду в зарубежных клубах. Вот этот накопленный опыт и должен дать о себе знать.

– У вас была возможность просмотреть телетрансляции всех матчей нашей молодежки в Румынии?
– Нет, полностью смотрел только поединок с французами, в остальных – ограничился просмотром голевых моментов.

– Что бы вы выделили в действиях нашей сборной?
– Чувствуется, что ребята сыграны, а тренерский штаб умело руководит действиями подопечных. Важно, что те хорошо чувствуют себя, как при позиционном наступлении, так и при переходе от обороны к наступлению.

Где-то еще не хватает командной скорости, но не исключено, это от того, что тренерская философия Ротаня заточена на контроле мяча, культуре паса. Посмотрим, что будет дальше.

– А дальше будет полуфинал с испанцами, которых многие эксперты также называли среди главных претендентов на призовое место.
– Я бы осторожно относился ко всем этим прогнозам. Многие считали, что условия будут диктовать французы, итальянцы, немцы, а они уже сошли с дистанции. Сейчас важно, чтобы наши ребята не переоценили свои силы, или наоборот не посчитали, что задача на Евро уже выполнена. Не случайно говорят: дорогу одолеет только тот, кто идет. Поэтому, не надо останавливаться на достигнутом, верить в свои силы, тем более, когда пишешь историю.

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Тарас Михалик сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21
Источник Sport.ua
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руслан шевченко
Слово такое не хорошее -"добраться". Не победить, снести всех к е матери, так при неких обстоятельствах... Я не против этого, но такая недосказанность, если повезет...
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