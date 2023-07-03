Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Много не думал, когда предложили вернуться в Шахтер»

Патрик Ван Леувен прокомментировал свое назначение на пост главного тренера донецкого «Шахтера»:

– Патрик, добро пожаловать в «Шахтер». Какие у вас впечатления от первой встречи с командой?

– В последние годы мне всегда было приятно приезжать в "Шахтер" после первого периода моей работы здесь. Во время первой встречи был рад увидеть лица, которые мне знакомы уже, скажем, десять лет. Всегда приятно видеть, кем они стали, какими футболистами. Поэтому да, я очень счастлив вернуться в «Шахтер».

– Десять лет назад вы покинули «Шахтер». Что происходило в вашей жизни за это время и с какими ощущениями вы вернулись в клуб?

– В период, когда я не работал в «Шахтере», продолжал общаться с бывшими коллегами, менеджментом, Сергеем Палкиным, также с Дарио, который играл за первую команду. Поэтому я всегда знал, что происходит в клубе. Благодаря этому общению я имел возможность перенимать опыт, который они применяют для развития футболистов, и переносить эти знания в клубы, где я работал после «Шахтера».

– Сейчас у «Шахтера» достаточно молодая команда. Что можете сказать о нынешнем составе «горняков» и на что будет направлена ваша работа?

– Конечно, мне нравится работать с младшими игроками, потому что ты знаешь их и понимаешь, как можешь им помочь делать каждый следующий шаг, чтобы стать профессиональными футболистами. Но сейчас они уже являются профессиональными футболистами, поэтому быть тренером для меня означает уметь использовать весь багаж знаний: и как вести себя на поле с младшими игроками, и в то же время работать с более опытными футболистами, с разными возрастными категориями. «Шахтер» всегда был командой молодых и амбициозных футболистов, полных энтузиазма. Поэтому я надеюсь использовать энтузиазм и энергию игроков, чтобы достичь успехов с нашим клубом.

– Расскажите, пожалуйста, кто именно входит в ваш тренерский штаб?

– У меня есть два нидерландских ассистента: Раймонд Аттевелд, тренер по работе с полевыми игроками, а еще Деннис Гентенар, тренер вратарей. Также у нас есть украинские специалисты: Дмитрий Кабачок, который работает с аналитикой, Валерий Блохин, который работает с физическими показателями, Оскар Ратулутра и Александр Чижов, которые связаны с «Шахтером» уже достаточно давно. Как я уже говорил на презентации команде, Оскар был одним из первых тренеров, которых мы рассматривали. Он пришел в первую команду как наставник, который развивался параллельно с игроками, поэтому очень приятно видеть его в тренерском штабе. Также к нам присоединился Карло Николини, который имеет очень богатый опыт работы во время успешного периода с Мирчей Луческу. Поэтому мы также надеемся использовать его опыт и знания для тренировки команды.

– Что для вас лично стало ключевым в принятии этого решения – присоединиться к «Шахтеру»?

– Ключевым стало то, что многие люди говорили мне: «Этот клуб в твоей крови». У меня очень хорошая связь с «Шахтером». Это было одним из моих лучших решений – покинуть Нидерланды и переехать в Украину, чтобы работать в донецком «Шахтере», участвовать в росте клуба в то время, когда есть много амбиций, много возможностей становиться ведущей европейской командой. Было очень приятно вернуться. И когда появляется такая возможность, то это не тот случай, над которым ты много размышляешь.

– Сейчас в Украине очень сложные времена – идет война. Возможно, вы что-то хотели сказать нашим болельщикам и всем украинцам?

– В прошлом году я работал в другом украинском клубе и могу заметить, что страна стала более патриотичной в такое трудное время. Я вижу, как люди поддерживают друг друга не только в пределах клуба, но и просто на улицах, поэтому я считаю, что нашим болельщикам надо продолжать верить в позитивную развязку и с помощью «Шахтера» получать удовольствие от команды и развития клуба в этот сложный период.