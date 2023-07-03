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  4. Интер хочет арендовать звездного защитника Манчестер Сити
Италия
03 июля 2023, 17:41 |
860
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Интер хочет арендовать звездного защитника Манчестер Сити

Жоау Канселу может вернуться в Италию

03 июля 2023, 17:41 |
860
0
Интер хочет арендовать звездного защитника Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Канселу

Будущее Жоау Канселу остается в подвешенном состоянии. «Баварии» не выкупила 29-летнего португальского защитника после полугодичной аренды, главному тренеру «Манчестер Сити» Пепу Гвардиоле после конфликта в прошлом сезоне он также не нужен.

Ситуацией пытается воспользоваться миланский «Интер». По информации итальянского журналиста Кристиана Рекалькати, «нерадзурри» хотят взять Канселу в аренду на сезон 2023/2024.

Напомним, Канселу уже выступал за «Интер» в сезоне 2017/2018 на правах аренды из «Валенсии».

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Жоау Канселу Манчестер Сити Интер Милан аренда игрока
Источник Instagram
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