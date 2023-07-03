Интер хочет арендовать звездного защитника Манчестер Сити

Будущее Жоау Канселу остается в подвешенном состоянии. «Баварии» не выкупила 29-летнего португальского защитника после полугодичной аренды, главному тренеру «Манчестер Сити» Пепу Гвардиоле после конфликта в прошлом сезоне он также не нужен.

Ситуацией пытается воспользоваться миланский «Интер». По информации итальянского журналиста Кристиана Рекалькати, «нерадзурри» хотят взять Канселу в аренду на сезон 2023/2024.

Напомним, Канселу уже выступал за «Интер» в сезоне 2017/2018 на правах аренды из «Валенсии».