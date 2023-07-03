Италия03 июля 2023, 17:41 |
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Интер хочет арендовать звездного защитника Манчестер Сити
Жоау Канселу может вернуться в Италию
03 июля 2023, 17:41 |
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Будущее Жоау Канселу остается в подвешенном состоянии. «Баварии» не выкупила 29-летнего португальского защитника после полугодичной аренды, главному тренеру «Манчестер Сити» Пепу Гвардиоле после конфликта в прошлом сезоне он также не нужен.
Ситуацией пытается воспользоваться миланский «Интер». По информации итальянского журналиста Кристиана Рекалькати, «нерадзурри» хотят взять Канселу в аренду на сезон 2023/2024.
Напомним, Канселу уже выступал за «Интер» в сезоне 2017/2018 на правах аренды из «Валенсии».
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