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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ходжсон останется тренером Кристал Пэлас
Англия
03 июля 2023, 17:26 |
172
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ходжсон останется тренером Кристал Пэлас

Тренер продлил контракт на год

03 июля 2023, 17:26 |
172
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ходжсон останется тренером Кристал Пэлас
ФК Кристал Пэлас. Рой Ходжсон

«Кристал Пэлас» официально сообщил о том, что Рой Ходжсон останется главным тренером команды. Он продлил контракт до лета 2024 года.

Вместе с 75-летним Ходжсоном останутся в клубе и его ассистенты: Пэдди Маккарти, Рэй Льюингтон и Дин Кили.

Напомним, Ходжсон вернулся в «Кристал Пэлас» в марте текущего года, подписав контракт до конца сезона. Под его руководством команда одержала 5 побед, 3 раза сыграла вничью и дважды проиграла.

Перед этим Ходжсон уже работал с «Кристал Пэлас» с 2017 по 2021 годы.

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Кристал Пэлас Рой Ходжсон продление контракта
Источник ФК Кристал Пэлас
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