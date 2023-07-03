ОФИЦИАЛЬНО. Ходжсон останется тренером Кристал Пэлас
Тренер продлил контракт на год
«Кристал Пэлас» официально сообщил о том, что Рой Ходжсон останется главным тренером команды. Он продлил контракт до лета 2024 года.
Вместе с 75-летним Ходжсоном останутся в клубе и его ассистенты: Пэдди Маккарти, Рэй Льюингтон и Дин Кили.
Напомним, Ходжсон вернулся в «Кристал Пэлас» в марте текущего года, подписав контракт до конца сезона. Под его руководством команда одержала 5 побед, 3 раза сыграла вничью и дважды проиграла.
Перед этим Ходжсон уже работал с «Кристал Пэлас» с 2017 по 2021 годы.
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