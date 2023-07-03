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  4. Михаил МУДРИК: «Вчера классно побегали с пацанами в футбольчик»
Чемпионат Европы
03 июля 2023, 17:18 | Обновлено 03 июля 2023, 17:20
2067
1

Михаил МУДРИК: «Вчера классно побегали с пацанами в футбольчик»

Украинец – о победной игре с французами на Евро-2023

03 июля 2023, 17:18 | Обновлено 03 июля 2023, 17:20
2067
1
Михаил МУДРИК: «Вчера классно побегали с пацанами в футбольчик»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик (справа)

Полузащитник молодежной сборной Украины Михаил Мудрик поделился в Инстаграм эмоциональным постом, посвященным победе команде в 1/4 финала Евро-2023 U-21 над сборной Франции (3:1).

«Вчера классно побегали с пацанами в футбольчик», – написал Мудрик, разместив фотографии с матча.

В поединке с французскими сверстниками Михаил Мудрик заработал пенальти и отметился ассистом на Георгия Судакова, после чего тот стал автором второго гола украинской сборной в матче.

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Михаил Мудрик Евро-2023 U-21 сборная Украины по футболу U-21 сборная Франции по футболу U-21 Франция - Украина
Источник Instagram
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Severian742
Дійсно дуже класно зіграли. 
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