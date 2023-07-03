Чемпионат Европы03 июля 2023, 17:18 | Обновлено 03 июля 2023, 17:20
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Михаил МУДРИК: «Вчера классно побегали с пацанами в футбольчик»
Украинец – о победной игре с французами на Евро-2023
03 июля 2023, 17:18 | Обновлено 03 июля 2023, 17:20
2067
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Полузащитник молодежной сборной Украины Михаил Мудрик поделился в Инстаграм эмоциональным постом, посвященным победе команде в 1/4 финала Евро-2023 U-21 над сборной Франции (3:1).
«Вчера классно побегали с пацанами в футбольчик», – написал Мудрик, разместив фотографии с матча.
В поединке с французскими сверстниками Михаил Мудрик заработал пенальти и отметился ассистом на Георгия Судакова, после чего тот стал автором второго гола украинской сборной в матче.
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