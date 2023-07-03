Михаил МУДРИК: «Вчера классно побегали с пацанами в футбольчик»

Полузащитник молодежной сборной Украины Михаил Мудрик поделился в Инстаграм эмоциональным постом, посвященным победе команде в 1/4 финала Евро-2023 U-21 над сборной Франции (3:1).

«Вчера классно побегали с пацанами в футбольчик», – написал Мудрик, разместив фотографии с матча.

В поединке с французскими сверстниками Михаил Мудрик заработал пенальти и отметился ассистом на Георгия Судакова, после чего тот стал автором второго гола украинской сборной в матче.