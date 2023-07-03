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  4. МУДРИК: «Когда тренер доверяет на 100%, можно сделать гораздо больше»
Молодежные турниры
03 июля 2023, 11:22 | Обновлено 03 июля 2023, 11:23
1074
1

МУДРИК: «Когда тренер доверяет на 100%, можно сделать гораздо больше»

Полузащитник молодежной сборной Украины – о выходе в полуфинал ЧЕ-2023

03 июля 2023, 11:22 | Обновлено 03 июля 2023, 11:23
1074
1
МУДРИК: «Когда тренер доверяет на 100%, можно сделать гораздо больше»
Павел Кубанов. Михаил Мудрик

Полузащитник молодежной сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал выход нашей команды в полуфинал чемпионата Европы 2023 года.

В четвертьфинальном поединке Евро-2023 (U-21) сборная Украины в румынской Клуж-Напоке переиграла команду Франции (3:1).

«Когда вы играете с партнерами по команде, которые одновременно являются вашими друзьями, вы играете совсем по-другому. Когда тренер доверяет тебе на сто процентов, ты тоже можешь сделать гораздо больше.

Это невероятное ощущение – попасть в полуфинал! Мы можем наслаждаться этим сегодня, но завтра сосредоточимся на следующем сопернике – Испании», – сказал Михаил Мудрик.

Матч 1/2 финала Евро-2023 (U-21) между сборными Испании и Украины состоится в среду, 5 июля, в Бухаресте (начало – в 22.00 по киевскому времени).

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сборная Украины по футболу U-21 Франция - Украина сборная Франции по футболу U-21 Михаил Мудрик Евро-2023 U-21
Источник Украинская ассоциация футбола
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BallsToTheWall
Тренер  - то что надо.   Но он же не с этого турнира начинал.    Пришлось много перетерпеть и поэкспериментировать.   А хейтерам  абы  ганьбу писать.  Вот вышли и сразу стали всех и всегда побеждать.   И если проиграют испанцам, то опять нытья будет выше крыши.  И уже Франция будет не в счёт.
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