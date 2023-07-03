МУДРИК: «Когда тренер доверяет на 100%, можно сделать гораздо больше»

Полузащитник молодежной сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал выход нашей команды в полуфинал чемпионата Европы 2023 года.

В четвертьфинальном поединке Евро-2023 (U-21) сборная Украины в румынской Клуж-Напоке переиграла команду Франции (3:1).

«Когда вы играете с партнерами по команде, которые одновременно являются вашими друзьями, вы играете совсем по-другому. Когда тренер доверяет тебе на сто процентов, ты тоже можешь сделать гораздо больше.

Это невероятное ощущение – попасть в полуфинал! Мы можем наслаждаться этим сегодня, но завтра сосредоточимся на следующем сопернике – Испании», – сказал Михаил Мудрик.

Матч 1/2 финала Евро-2023 (U-21) между сборными Испании и Украины состоится в среду, 5 июля, в Бухаресте (начало – в 22.00 по киевскому времени).