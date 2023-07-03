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Украина. Премьер лига
03 июля 2023, 16:46 | Обновлено 03 июля 2023, 16:52
1006
4

Шахтер может рассчитаться с Зарей за переход ван Леувена игроками

Чемпион Украины может отдать в луганский клуб нескольких игроков

03 июля 2023, 16:46 | Обновлено 03 июля 2023, 16:52
1006
4
Шахтер может рассчитаться с Зарей за переход ван Леувена игроками
ФК Шахтер. Патрик ван Леувен

Как стало известно Sport.ua, «Шахтер» может не платить «Заре» компенсацию за переход Патрика ван Леувена, а компенсировать луганскому клубу потерю тренера игроками. В настоящее время этот вариант обсуждается менеджерами команд.

По нашей информации, в «Зарю» из «Шахтера» могут перейти три игрока. Среди них может быть Владислав Погорилый, вторую часть сезона проведший в аренде в луганском клубе.

Напомним, что «Шахтер» сегодня официально объявил о назначении Патрика ван Леувена главным тренером. Контракт с нидерландским специалистом подписан на два года.

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инсайд Патрик ван Леувен Шахтер Донецк Заря Луганск
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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coba777
Можуть розрахуватись срною)
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+1
Gargantua
да там есть кого сплавить
Борячук, Топалов, Петряк, Тотовицкий...
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+1
Gargantua
странно, что они ван левена уже представили, а теперь думают как за него рассчитываться будут.
Это так принято?
Ответить
0
Golhrenshtanga
Судакова и Трубина
Ответить
0
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