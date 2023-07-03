Шахтер может рассчитаться с Зарей за переход ван Леувена игроками

Как стало известно Sport.ua, «Шахтер» может не платить «Заре» компенсацию за переход Патрика ван Леувена, а компенсировать луганскому клубу потерю тренера игроками. В настоящее время этот вариант обсуждается менеджерами команд.

По нашей информации, в «Зарю» из «Шахтера» могут перейти три игрока. Среди них может быть Владислав Погорилый, вторую часть сезона проведший в аренде в луганском клубе.

Напомним, что «Шахтер» сегодня официально объявил о назначении Патрика ван Леувена главным тренером. Контракт с нидерландским специалистом подписан на два года.