Шахтер может рассчитаться с Зарей за переход ван Леувена игроками
Чемпион Украины может отдать в луганский клуб нескольких игроков
Как стало известно Sport.ua, «Шахтер» может не платить «Заре» компенсацию за переход Патрика ван Леувена, а компенсировать луганскому клубу потерю тренера игроками. В настоящее время этот вариант обсуждается менеджерами команд.
По нашей информации, в «Зарю» из «Шахтера» могут перейти три игрока. Среди них может быть Владислав Погорилый, вторую часть сезона проведший в аренде в луганском клубе.
Напомним, что «Шахтер» сегодня официально объявил о назначении Патрика ван Леувена главным тренером. Контракт с нидерландским специалистом подписан на два года.
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