Анатолий ТРУБИН: «Доказали, что нет ничего невозможного»

Вратарь сборной Украины U-21 Анатолий Трубин у себя в Инстаграме прокомментировал победу 3:1 над Францией в четвертьфинале молодежного Евро-2023, которая обеспечила команде путевку на Олимпиаду-2024:

«Это было очень сложно! Дальше еще сложнее. Доказали, что нет ничего невозможного. Должны доказывать и дальше.

Рад, что наша победа стала и для вас радостью. Это важно для всех украинцев и тех, кто за нас болеет. И традиционно сдержан в радости. Впереди много работы».