Молодежные турниры03 июля 2023, 16:23 |
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Анатолий ТРУБИН: «Доказали, что нет ничего невозможного»
Голкипер сборной Украины U-21 – о победе над Францией
03 июля 2023, 16:23 |
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Вратарь сборной Украины U-21 Анатолий Трубин у себя в Инстаграме прокомментировал победу 3:1 над Францией в четвертьфинале молодежного Евро-2023, которая обеспечила команде путевку на Олимпиаду-2024:
«Это было очень сложно! Дальше еще сложнее. Доказали, что нет ничего невозможного. Должны доказывать и дальше.
Рад, что наша победа стала и для вас радостью. Это важно для всех украинцев и тех, кто за нас болеет. И традиционно сдержан в радости. Впереди много работы».
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