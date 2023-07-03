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Молодежные турниры
03 июля 2023, 16:23 |
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Анатолий ТРУБИН: «Доказали, что нет ничего невозможного»

Голкипер сборной Украины U-21 – о победе над Францией

03 июля 2023, 16:23 |
401
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Анатолий ТРУБИН: «Доказали, что нет ничего невозможного»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь сборной Украины U-21 Анатолий Трубин у себя в Инстаграме прокомментировал победу 3:1 над Францией в четвертьфинале молодежного Евро-2023, которая обеспечила команде путевку на Олимпиаду-2024:

«Это было очень сложно! Дальше еще сложнее. Доказали, что нет ничего невозможного. Должны доказывать и дальше.

Рад, что наша победа стала и для вас радостью. Это важно для всех украинцев и тех, кто за нас болеет. И традиционно сдержан в радости. Впереди много работы».

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Анатолий Трубин сборная Украины по футболу U-21 Франция - Украина Евро-2023 U-21
Источник Instagram
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