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  4. Сергей ПАЛКИН: «Ван Леувен с нуля построил Зарю, стал лучшим тренером УПЛ»
Украина. Премьер лига
03 июля 2023, 15:45 |
956
7

Сергей ПАЛКИН: «Ван Леувен с нуля построил Зарю, стал лучшим тренером УПЛ»

В клубе рассказали о новом наставнике

03 июля 2023, 15:45 |
956
7
Сергей ПАЛКИН: «Ван Леувен с нуля построил Зарю, стал лучшим тренером УПЛ»
ФК Шахтер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о новом тренере команды Патрике ван Леувене, а также попрощался с наставником Игорем Йовичевичем.

– Сергей Анатольевич, сегодня «Шахтер» представил нового главного тренера – Патрика ван Леувена. Что можете сказать о наставнике?
– Прежде всего, хочу поздравить Патрика ван Леувена как главного тренера нашей команды. Если посмотреть на историю, то у нас очень глубокие взаимоотношения с Патриком: он присоединился к нашему клубу в 2006 году как заместитель директора Академии, затем стал директором. По моему мнению, за последние 20 лет это лучший директор Академии, который у нас был – очень системный, очень профессиональный. Затем он пошел в другие клубы: был спортивным директором, главным тренером «Маккаби». А потом была «Заря», которая, считаю, стала апогеем его карьеры: они построили эту команду фактически с нуля и заняли третье место в чемпионате Украины, а Патрик признан лучшим тренером сезона.

И по совокупности всех этих факторов мы приняли решение назначить Ван Леувена главным тренером нашей команды. Хочу пожелать ему успехов, побед, побед и еще раз побед! А мы будем ему помогать и поддерживать во всех его действиях.

– Есть определенное дежавю, ведь год назад мы тоже были в Роттердаме, было представление нового тренера – тогда Игоря Йовичевича. Как вы подведете итоги года для «Шахтера» под его руководством?
– От всего сердца хочу поблагодарить Игора и его тренерский штаб, потому что они действительно проделали очень хорошую работу. Они присоединились к клубу в очень тяжелое время, когда война была в самом разгаре, иностранные футболисты ушли, а мы должны были строить новую команду с новыми лидерами, во главе с украинскими футболистами. И мы справились – сделали очень мощный коллектив, выиграли чемпионат Украины, отлично играли в группе Лиги чемпионов, очень эмоциональная игра была с «Ренном» в плей-офф Лиги Европы. Это был отличный сезон – сезон с победами, сезон яркий. И это был хороший проект. За это еще раз хочу поблагодарить Игора и его помощников. Уверен, что у него уже есть очередь из клубов, которые его приглашают к себе. Желаем ему успехов, новых вызовов и только всего наилучшего.

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Шахтер Донецк Сергей Палкин Патрик ван Леувен Игор Йовичевич
Источник ФК Шахтер Донецк
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Wlad West
Сцуки
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+3
Istm
тому давайте приб'ємо Зорю і заберемо у них тренера. Кроти не змінюються.
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+2
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Alexander Киев
Люблю спостерігати як у вічно 4-х бомбить пукан невдахи тільки мріють про таких тренерів, але заслуговують на те, що мають і 4-те місце в УПЛ ще для вас казка. Закрити всю ту шарашкіну контору ОПЗЖ Суркіса і забути як страшний сон
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0
dadlismit
Патрик ван ПлЮйвен - наше всё !!!  
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-1
McLay
Патрік мабуть і не здогадується що зв'язався з наперсточниками. Хоча!
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-1
FunnyCat_____
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин прокомментировал назначение Игора Йовичевича на должность главного тренера команды.
"У нас было несколько кандидатур, но Йовичевич оставался кандидатом номер один. Прежде всего, он имеет европейский опыт – он как игрок был одним из первых, кто из Хорватии попал в Реал (Мадрид), он тренировал Динамо U-19 (Загреб) и показал очень хороший результат с ними. И вообще, на мой взгляд, это тренер с достаточно большими перспективами----------
как там перспективы йовичевича?
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-1
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