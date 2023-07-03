Сергей ПАЛКИН: «Ван Леувен с нуля построил Зарю, стал лучшим тренером УПЛ»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о новом тренере команды Патрике ван Леувене, а также попрощался с наставником Игорем Йовичевичем.

– Сергей Анатольевич, сегодня «Шахтер» представил нового главного тренера – Патрика ван Леувена. Что можете сказать о наставнике?

– Прежде всего, хочу поздравить Патрика ван Леувена как главного тренера нашей команды. Если посмотреть на историю, то у нас очень глубокие взаимоотношения с Патриком: он присоединился к нашему клубу в 2006 году как заместитель директора Академии, затем стал директором. По моему мнению, за последние 20 лет это лучший директор Академии, который у нас был – очень системный, очень профессиональный. Затем он пошел в другие клубы: был спортивным директором, главным тренером «Маккаби». А потом была «Заря», которая, считаю, стала апогеем его карьеры: они построили эту команду фактически с нуля и заняли третье место в чемпионате Украины, а Патрик признан лучшим тренером сезона.

И по совокупности всех этих факторов мы приняли решение назначить Ван Леувена главным тренером нашей команды. Хочу пожелать ему успехов, побед, побед и еще раз побед! А мы будем ему помогать и поддерживать во всех его действиях.

– Есть определенное дежавю, ведь год назад мы тоже были в Роттердаме, было представление нового тренера – тогда Игоря Йовичевича. Как вы подведете итоги года для «Шахтера» под его руководством?

– От всего сердца хочу поблагодарить Игора и его тренерский штаб, потому что они действительно проделали очень хорошую работу. Они присоединились к клубу в очень тяжелое время, когда война была в самом разгаре, иностранные футболисты ушли, а мы должны были строить новую команду с новыми лидерами, во главе с украинскими футболистами. И мы справились – сделали очень мощный коллектив, выиграли чемпионат Украины, отлично играли в группе Лиги чемпионов, очень эмоциональная игра была с «Ренном» в плей-офф Лиги Европы. Это был отличный сезон – сезон с победами, сезон яркий. И это был хороший проект. За это еще раз хочу поблагодарить Игора и его помощников. Уверен, что у него уже есть очередь из клубов, которые его приглашают к себе. Желаем ему успехов, новых вызовов и только всего наилучшего.