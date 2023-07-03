Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Играть еврокубки в Румынии – лучший вариант»
Украина. Премьер лига
03 июля 2023, 15:25 | Обновлено 03 июля 2023, 15:26
233
0

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Играть еврокубки в Румынии – лучший вариант»

Тренер «Динамо» Киев – о планах клуба

03 июля 2023, 15:25 | Обновлено 03 июля 2023, 15:26
233
0
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Играть еврокубки в Румынии – лучший вариант»
Instagram. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу подтвердил планы клуба играть домашние еврокубковые матчи в следующем сезоне в Бухаресте:

«Мы контактируем с «Рапидом». Они согласились. Увидим, насколько это решение будет достигнуто. Я считаю, что это лучше всего, мы гораздо ближе к Украине и городам, в которых будем играть, чем в прошлом году.

Тогда было ужасно: 6−7 часов из Лодзи и Кракова во Львов, потом еще 6−7 часов в Киев. Было очень тяжело, без подготовки, я все время находился в автобусе. Стадион «Джулешти» позволяет проводить международные матчи. Думаю, это самый лучший вариант».

По теме:
Источник: Гармаш переведен в Динамо U-19
Луческу взял 24 футболиста Динамо на сбор в Австрию
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Луческу не видит Цитаишвили в команде»
Мирча Луческу Динамо Киев Лига конференций
Источник Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл объявил о трансфере игрока Милана за 55 миллионов
Футбол | 03 июля 2023, 14:25 1
ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл объявил о трансфере игрока Милана за 55 миллионов
ОФИЦИАЛЬНО. Ньюкасл объявил о трансфере игрока Милана за 55 миллионов

Сандро Тонали перебрался в состав Сорок

Франция U-21 – Украина U-21 – 1:3. Бенефис Судакова. Видео голов и обзор
Футбол | 03 июля 2023, 00:23 1
Франция U-21 – Украина U-21 – 1:3. Бенефис Судакова. Видео голов и обзор
Франция U-21 – Украина U-21 – 1:3. Бенефис Судакова. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Евро-2023 U-21

Англия обыграла Португалию в четвертьфинале Евро U-21. Это на руку Украине
Футбол | 02.07.2023, 21:00
Англия обыграла Португалию в четвертьфинале Евро U-21. Это на руку Украине
Англия обыграла Португалию в четвертьфинале Евро U-21. Это на руку Украине
ОФИЦИАЛЬНО. Патрик ван Леувен – новый тренер Шахтера
Футбол | 03.07.2023, 13:17
ОФИЦИАЛЬНО. Патрик ван Леувен – новый тренер Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Патрик ван Леувен – новый тренер Шахтера
Маленькие волшебники. Украина U-21 сенсационно выбила Францию из Евро-2023
Футбол | 02.07.2023, 23:54
Маленькие волшебники. Украина U-21 сенсационно выбила Францию из Евро-2023
Маленькие волшебники. Украина U-21 сенсационно выбила Францию из Евро-2023
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тони БЕЛЛЬЮ – об отказе Фьюри от боя с Усиком: «Это шок»
Тони БЕЛЛЬЮ – об отказе Фьюри от боя с Усиком: «Это шок»
01.07.2023, 23:20 8
Бокс
Олимпийские перспективы сборной Украины U-21. Что нужно для лицензии?
Олимпийские перспективы сборной Украины U-21. Что нужно для лицензии?
02.07.2023, 18:40 3
Футбол
Драма в финале. Женская сборная Украины по пенальти уступила Испании
Драма в финале. Женская сборная Украины по пенальти уступила Испании
01.07.2023, 21:07 13
Футбол
Почему Шевченко может быть идеальным вариантом для Шахтера
Почему Шевченко может быть идеальным вариантом для Шахтера
02.07.2023, 12:26 51
Футбол
Бондаренко забил важнейший гол в ворота Франции на 86-й минуте
Бондаренко забил важнейший гол в ворота Франции на 86-й минуте
02.07.2023, 23:43 5
Футбол
СВИТОЛИНА: «Понимаю, что допуск россиян на Уимблдон – вынужденный шаг»
СВИТОЛИНА: «Понимаю, что допуск россиян на Уимблдон – вынужденный шаг»
01.07.2023, 22:59 12
Теннис
Известны 6 команд-участниц Игр-2024. От Европы – полная ясность
Известны 6 команд-участниц Игр-2024. От Европы – полная ясность
03.07.2023, 05:07 10
Футбол
ФОТО. Костюк показала стильную форму, в которой сыграет на Уимблдоне
ФОТО. Костюк показала стильную форму, в которой сыграет на Уимблдоне
01.07.2023, 20:16 13
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем