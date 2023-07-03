Мирча ЛУЧЕСКУ: «Играть еврокубки в Румынии – лучший вариант»

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу подтвердил планы клуба играть домашние еврокубковые матчи в следующем сезоне в Бухаресте:

«Мы контактируем с «Рапидом». Они согласились. Увидим, насколько это решение будет достигнуто. Я считаю, что это лучше всего, мы гораздо ближе к Украине и городам, в которых будем играть, чем в прошлом году.

Тогда было ужасно: 6−7 часов из Лодзи и Кракова во Львов, потом еще 6−7 часов в Киев. Было очень тяжело, без подготовки, я все время находился в автобусе. Стадион «Джулешти» позволяет проводить международные матчи. Думаю, это самый лучший вариант».