Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Динамо проведет еврокубковые домашние матчи в Бухаресте
Лига конференций
30 июня 2023, 21:51 |
839
8

Источник: Динамо проведет еврокубковые домашние матчи в Бухаресте

Киевляне будут принимать соперников в Лиге конференций на «Рапид-Джулешти»

30 июня 2023, 21:51 |
839
8
Источник: Динамо проведет еврокубковые домашние матчи в Бухаресте
Рапид-Джулешти

Киевский футбольный клуб «Динамо» Киев будет проводить номинально домашние матчи Лиги конференций 2023/24 в Бухаресте (Румыния) на стадионе «Рапид-Джулешти».

Об этом сообщает SportArena. Арена вмещает 14 тысяч болельщиков.

В прошлом сезоне «Динамо» проводило домашние матчи еврокубков в Польше. Поединки квалификации Лиги чемпионов прошли на арене в Лодзи, а встречи группового этапа Лиги Европы — на стадионе в Кракове.

В кампании УПЛ 2022/23 киевляне заняли 4-е место, что позволяет им выступить в Лиге конференций, а точнее, начать отбор к групповому раунду турнира с третьего раунда квалификации. Для выхода в групповой этап «Динамо» нужно пройти 2 раунда.

По теме:
Испанский форвард Динамо попрощался с Малагой. Вернется в Киев?
Драконы заинтересовались. За левым защитником Динамо следят в Порту
Максим ДЯЧУК: «Динамо постарается вернуть золото и Кубок в Киев»
Динамо Киев стадион Лига конференций
Источник Sportarena
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Севилья выставила на трансфер всех игроков. У клуба большие долги
Футбол | 30 июня 2023, 18:43 8
Севилья выставила на трансфер всех игроков. У клуба большие долги
Севилья выставила на трансфер всех игроков. У клуба большие долги

У победителей Лиги Европы серьезные финансовые проблемы

ДЕДЫШИН: «Setanta – политически ангажированный проект, связанный с Павелко»
Футбол | 30 июня 2023, 21:10 9
ДЕДЫШИН: «Setanta – политически ангажированный проект, связанный с Павелко»
ДЕДЫШИН: «Setanta – политически ангажированный проект, связанный с Павелко»

По словам гендиректора «Руха», ни один клуб от Setanta не получил ни копейки

Кто сыграет с Винус Уильямс? Украинки узнали первых соперниц на Уимблдоне
Теннис | 30.06.2023, 12:28
Кто сыграет с Винус Уильямс? Украинки узнали первых соперниц на Уимблдоне
Кто сыграет с Винус Уильямс? Украинки узнали первых соперниц на Уимблдоне
Нам такое не светит? Польские клубы заработали €60 млн на продаже телеправ
Футбол | 30.06.2023, 22:59
Нам такое не светит? Польские клубы заработали €60 млн на продаже телеправ
Нам такое не светит? Польские клубы заработали €60 млн на продаже телеправ
Женская сборная Украины сенсационно обыграла Португалию и вышла в финал ЕИ
Футбол | 30.06.2023, 18:10
Женская сборная Украины сенсационно обыграла Португалию и вышла в финал ЕИ
Женская сборная Украины сенсационно обыграла Португалию и вышла в финал ЕИ
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
По логистике из Украины не лучше Кракова предыдущего.
Лодзь чуть лучше была
Ответить
+1
Саша Денисов
Ордловсько-немитих навіть ця новина бісить? Що у них там діється? 
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
AK..228
Діду так зручніше , буде родичів безкоштовно проводити на стадіон 
Ответить
-4
Показать Скрыть 2 ответа
Alexander Киев
Ответить
-5
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Луческу определился с кадрами. Кто поедет на сборы Динамо в Австрии?
Луческу определился с кадрами. Кто поедет на сборы Динамо в Австрии?
28.06.2023, 22:55 26
Футбол
С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21
С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21
28.06.2023, 23:59 33
Футбол
Женская сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
Женская сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
28.06.2023, 21:03 13
Волейбол
Стало известно, какую сумму может предложить Интер Шахтеру за Трубина
Стало известно, какую сумму может предложить Интер Шахтеру за Трубина
28.06.2023, 19:17 14
Футбол
Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко
Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко
28.06.2023, 23:55 3
Другие виды
Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
28.06.2023, 21:10 13
Футбол
Два метра. Геращенко и Магучих стали призерами этапа Бриллиантовой лиги
Два метра. Геращенко и Магучих стали призерами этапа Бриллиантовой лиги
29.06.2023, 21:35 10
Другие виды
Экс-первая ракетка мира объявила о возвращении в теннис
Экс-первая ракетка мира объявила о возвращении в теннис
29.06.2023, 21:48 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем