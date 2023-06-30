Источник: Динамо проведет еврокубковые домашние матчи в Бухаресте

Киевский футбольный клуб «Динамо» Киев будет проводить номинально домашние матчи Лиги конференций 2023/24 в Бухаресте (Румыния) на стадионе «Рапид-Джулешти».

Об этом сообщает SportArena. Арена вмещает 14 тысяч болельщиков.

В прошлом сезоне «Динамо» проводило домашние матчи еврокубков в Польше. Поединки квалификации Лиги чемпионов прошли на арене в Лодзи, а встречи группового этапа Лиги Европы — на стадионе в Кракове.

В кампании УПЛ 2022/23 киевляне заняли 4-е место, что позволяет им выступить в Лиге конференций, а точнее, начать отбор к групповому раунду турнира с третьего раунда квалификации. Для выхода в групповой этап «Динамо» нужно пройти 2 раунда.