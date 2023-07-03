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Англия
03 июля 2023, 14:56 | Обновлено 03 июля 2023, 14:59
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Сандро ТОНАЛИ: «Ньюкасл дает возможность для развития моей карьеры»

Итальянец – о переходе из «Милана» в «Ньюкасл»

03 июля 2023, 14:56 | Обновлено 03 июля 2023, 14:59
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Сандро ТОНАЛИ: «Ньюкасл дает возможность для развития моей карьеры»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Тонали

Итальянский полузащитник Сандро Тонали поделился впечатлениями от своего трансфера в английский «Ньюкасл» из «Милана».

«Прежде всего, я хочу поблагодарить «Ньюкасл Юнайтед», потому что этот клуб дает огромную возможность для развития моей карьеры.

Я хочу отплатить за доверие на поле, отдавая все силы. Я буду очень рад сыграть на «Сент-Джеймс Парк». Мне не терпится почувствовать атмосферу, которую создают болельщики», — заявил Тонали.

23-летний Сандро Тонали подписал с «Ньюкаслом» пятилетний договор. Его переход обошелся «сорокам» в 70 млн евро без учета бонусных выплат. Зарплата игрока составит 7 млн евро в год.

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Источник ФК Ньюкасл
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