Сандро ТОНАЛИ: «Ньюкасл дает возможность для развития моей карьеры»
Итальянец – о переходе из «Милана» в «Ньюкасл»
Итальянский полузащитник Сандро Тонали поделился впечатлениями от своего трансфера в английский «Ньюкасл» из «Милана».
«Прежде всего, я хочу поблагодарить «Ньюкасл Юнайтед», потому что этот клуб дает огромную возможность для развития моей карьеры.
Я хочу отплатить за доверие на поле, отдавая все силы. Я буду очень рад сыграть на «Сент-Джеймс Парк». Мне не терпится почувствовать атмосферу, которую создают болельщики», — заявил Тонали.
23-летний Сандро Тонали подписал с «Ньюкаслом» пятилетний договор. Его переход обошелся «сорокам» в 70 млн евро без учета бонусных выплат. Зарплата игрока составит 7 млн евро в год.
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