Сандро ТОНАЛИ: «Ньюкасл дает возможность для развития моей карьеры»

Итальянский полузащитник Сандро Тонали поделился впечатлениями от своего трансфера в английский «Ньюкасл» из «Милана».

«Прежде всего, я хочу поблагодарить «Ньюкасл Юнайтед», потому что этот клуб дает огромную возможность для развития моей карьеры.

Я хочу отплатить за доверие на поле, отдавая все силы. Я буду очень рад сыграть на «Сент-Джеймс Парк». Мне не терпится почувствовать атмосферу, которую создают болельщики», — заявил Тонали.

23-летний Сандро Тонали подписал с «Ньюкаслом» пятилетний договор. Его переход обошелся «сорокам» в 70 млн евро без учета бонусных выплат. Зарплата игрока составит 7 млн евро в год.