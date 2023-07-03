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  4. ФОТО. Челси отреагировал на перформанс Мудрика в матче с Францией
Англия
03 июля 2023, 13:39 |
2301
0

ФОТО. Челси отреагировал на перформанс Мудрика в матче с Францией

Лондонский клуб высоко оценил результативные действия украинца

03 июля 2023, 13:39 |
2301
0
ФОТО. Челси отреагировал на перформанс Мудрика в матче с Францией
Павел Кубанов

Лондонский «Челси» отреагировал на результативное выступление Михаила Мудрика в матче 1/4 финала молодежного чемпионата Европы, в котором сборная Украины переиграла сверстников из Франции (3:1).

«Две передачи и место в полуфинале Евро-2023 (U-21) для этого человека прошлой ночью!», – написала пресс-служба «Челси» в твиттере.

Отметим, что при счете 0:1 Мудрик заработал пенальти, который реализовал Георгий Судаков. В конце первого тайма Михаил отличился шедевральным ассистом на того же Судакова.

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сборная Украины по футболу U-21 Франция - Украина сборная Франции по футболу U-21 Михаил Мудрик Евро-2023 U-21
Источник ФК Челси
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