Англия03 июля 2023, 13:39 |
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ФОТО. Челси отреагировал на перформанс Мудрика в матче с Францией
Лондонский клуб высоко оценил результативные действия украинца
03 июля 2023, 13:39 |
2301
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Лондонский «Челси» отреагировал на результативное выступление Михаила Мудрика в матче 1/4 финала молодежного чемпионата Европы, в котором сборная Украины переиграла сверстников из Франции (3:1).
«Две передачи и место в полуфинале Евро-2023 (U-21) для этого человека прошлой ночью!», – написала пресс-служба «Челси» в твиттере.
Отметим, что при счете 0:1 Мудрик заработал пенальти, который реализовал Георгий Судаков. В конце первого тайма Михаил отличился шедевральным ассистом на того же Судакова.
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