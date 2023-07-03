ФОТО. Челси отреагировал на перформанс Мудрика в матче с Францией

Лондонский «Челси» отреагировал на результативное выступление Михаила Мудрика в матче 1/4 финала молодежного чемпионата Европы, в котором сборная Украины переиграла сверстников из Франции (3:1).

«Две передачи и место в полуфинале Евро-2023 (U-21) для этого человека прошлой ночью!», – написала пресс-служба «Челси» в твиттере.

Отметим, что при счете 0:1 Мудрик заработал пенальти, который реализовал Георгий Судаков. В конце первого тайма Михаил отличился шедевральным ассистом на того же Судакова.