Журналист: Лалатович прибыл в расположение Зари на сборе в Польше
Сербский тренер проведет первую тренировку с луганским клубом
45-летний сербский тренер Ненад Лалатович прибыл в расположение «Зари» в польском Люблине. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
«Ненад Лалатович уже прибыл в лагерь «Зари» в польском Люблине и сегодня для команды проведет первую тренировку. Хотя об официальном назначении сербского тренера до сих пор не сообщалось. Как и о прекращении сотрудничества с Патриком ван Леувеном», – говорится в сообщении.
Во вторник «Заря» сыграет первый спарринг на сборах.
Ранее сообщалось, что Лалатович придет в команду со своим тренерским штабом.
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