Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Журналист: Лалатович прибыл в расположение Зари на сборе в Польше
Украина. Премьер лига
03 июля 2023, 13:13 |
711
1

Журналист: Лалатович прибыл в расположение Зари на сборе в Польше

Сербский тренер проведет первую тренировку с луганским клубом

03 июля 2023, 13:13 |
711
1
Журналист: Лалатович прибыл в расположение Зари на сборе в Польше
Getty Images/Global Images Ukraine. Ненад Лалатович

45-летний сербский тренер Ненад Лалатович прибыл в расположение «Зари» в польском Люблине. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

«Ненад Лалатович уже прибыл в лагерь «Зари» в польском Люблине и сегодня для команды проведет первую тренировку. Хотя об официальном назначении сербского тренера до сих пор не сообщалось. Как и о прекращении сотрудничества с Патриком ван Леувеном», – говорится в сообщении.

Во вторник «Заря» сыграет первый спарринг на сборах.

Ранее сообщалось, что Лалатович придет в команду со своим тренерским штабом.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Патрик ван Леувен – новый тренер Шахтера
Заря – Ресовия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Почему Шевченко может быть идеальным вариантом для Шахтера
Заря Луганск назначение тренера Ингулец Ненад Лалатович
Источник Telegram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Форвард сборной Украины U-21 не сыграет с французами из-за травмы
Футбол | 02 июля 2023, 14:10 11
Форвард сборной Украины U-21 не сыграет с французами из-за травмы
Форвард сборной Украины U-21 не сыграет с французами из-за травмы

Руслан Ротань не сможет рассчитывать на Богдана Вьюнника

Капитан сборной Франции U-21: «Это огромное разочарование»
Футбол | 03 июля 2023, 02:00 5
Капитан сборной Франции U-21: «Это огромное разочарование»
Капитан сборной Франции U-21: «Это огромное разочарование»

Максенс Какере – о матче с Украиной U-21

Элина против Винус, Джокович vs Алькарас, возвращение очков и россиян
Теннис | 03.07.2023, 12:14
Элина против Винус, Джокович vs Алькарас, возвращение очков и россиян
Элина против Винус, Джокович vs Алькарас, возвращение очков и россиян
ФОТО. Челси отреагировал на перформанс Мудрика в матче с Францией
Футбол | 03.07.2023, 13:39
ФОТО. Челси отреагировал на перформанс Мудрика в матче с Францией
ФОТО. Челси отреагировал на перформанс Мудрика в матче с Францией
ФОТО. Сын Шевченко подписал контракт с Уотфордом
Футбол | 02.07.2023, 19:31
ФОТО. Сын Шевченко подписал контракт с Уотфордом
ФОТО. Сын Шевченко подписал контракт с Уотфордом
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Barlowold
Щось мало надії на цього тренера. Взагалі ніяких результатів не давав
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Борьба с Испанией. Медальная таблица перед заключительным днем ЕИ-2023
Борьба с Испанией. Медальная таблица перед заключительным днем ЕИ-2023
01.07.2023, 23:59 5
Другие виды
Маленькие волшебники. Украина U-21 сенсационно выбила Францию из Евро-2023
Маленькие волшебники. Украина U-21 сенсационно выбила Францию из Евро-2023
02.07.2023, 23:54 143
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ – об отказе Фьюри от боя с Усиком: «Это шок»
Тони БЕЛЛЬЮ – об отказе Фьюри от боя с Усиком: «Это шок»
01.07.2023, 23:20 8
Бокс
Есть путевка на Олимпиаду! С кем сыграет Украина в полуфинале Евро-2023 U21
Есть путевка на Олимпиаду! С кем сыграет Украина в полуфинале Евро-2023 U21
02.07.2023, 23:59 53
Футбол
Драма в финале. Женская сборная Украины по пенальти уступила Испании
Драма в финале. Женская сборная Украины по пенальти уступила Испании
01.07.2023, 21:07 13
Футбол
Инсайдер: ПСЖ и Реал закрыли сделку по Мбаппе
Инсайдер: ПСЖ и Реал закрыли сделку по Мбаппе
01.07.2023, 09:44 23
Футбол
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
03.07.2023, 07:00 2
Футбол
Олимпийские перспективы сборной Украины U-21. Что нужно для лицензии?
Олимпийские перспективы сборной Украины U-21. Что нужно для лицензии?
02.07.2023, 18:40 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем