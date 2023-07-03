Журналист: Лалатович прибыл в расположение Зари на сборе в Польше

45-летний сербский тренер Ненад Лалатович прибыл в расположение «Зари» в польском Люблине. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

«Ненад Лалатович уже прибыл в лагерь «Зари» в польском Люблине и сегодня для команды проведет первую тренировку. Хотя об официальном назначении сербского тренера до сих пор не сообщалось. Как и о прекращении сотрудничества с Патриком ван Леувеном», – говорится в сообщении.

Во вторник «Заря» сыграет первый спарринг на сборах.

Ранее сообщалось, что Лалатович придет в команду со своим тренерским штабом.