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Англия
03 июля 2023, 12:50 | Обновлено 03 июля 2023, 12:51
1042
0

ФОТО. Забарный принял участие в презентации новой формы Борнмута

Экипировка выполнена в традиционных цветах клуба

03 июля 2023, 12:50 | Обновлено 03 июля 2023, 12:51
1042
0
ФОТО. Забарный принял участие в презентации новой формы Борнмута
ФК Борнмут. Илья Забарный (справа)

Украинский защитник команды Илья Забарный принял участие в презентации домашнего комплекта формы «Борнмута» на следующий сезон.

Техническим спонсором выступила компания Umbro.

Новый комплект представлен в виде вертикальных красно-черных полосок. Воротник имеет полностью черный цвет.

Ранее Виталий Миколенко поучаствовал в презентации новой формы «Эвертона».

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Илья Забарный Борнмут игровая форма фото Английская Премьер-лига
Источник ФК Борнмут
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