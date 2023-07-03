Англия03 июля 2023, 12:50 | Обновлено 03 июля 2023, 12:51
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ФОТО. Забарный принял участие в презентации новой формы Борнмута
Экипировка выполнена в традиционных цветах клуба
03 июля 2023, 12:50 | Обновлено 03 июля 2023, 12:51
1042
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Украинский защитник команды Илья Забарный принял участие в презентации домашнего комплекта формы «Борнмута» на следующий сезон.
Техническим спонсором выступила компания Umbro.
Новый комплект представлен в виде вертикальных красно-черных полосок. Воротник имеет полностью черный цвет.
Ранее Виталий Миколенко поучаствовал в презентации новой формы «Эвертона».
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