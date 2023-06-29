ФОТО. В ней будет играть Миколенко. Эвертон презентовал новую форму

«Эвертон» вместе со своим техническим спонсором «Hummel» презентовал новый домашний комплект формы на сезон 2023/2024. Клуб Виталия Миколенко будет выступать в традиционном для себя синем комплекте с белым воротником. Сам украинец также принимал участие в презентации.

Также Джордан Пикфорд презентовал зеленый вратарский комплект: