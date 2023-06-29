Англия29 июня 2023, 12:30 |
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ФОТО. В ней будет играть Миколенко. Эвертон презентовал новую форму
«Ириски» представили новую домашнюю форму
29 июня 2023, 12:30 |
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«Эвертон» вместе со своим техническим спонсором «Hummel» презентовал новый домашний комплект формы на сезон 2023/2024. Клуб Виталия Миколенко будет выступать в традиционном для себя синем комплекте с белым воротником. Сам украинец также принимал участие в презентации.
Также Джордан Пикфорд презентовал зеленый вратарский комплект:
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