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  4. ФОТО. В ней будет играть Миколенко. Эвертон презентовал новую форму
Англия
29 июня 2023, 12:30 |
820
0

ФОТО. В ней будет играть Миколенко. Эвертон презентовал новую форму

«Ириски» представили новую домашнюю форму

29 июня 2023, 12:30 |
820
0
ФОТО. В ней будет играть Миколенко. Эвертон презентовал новую форму
ФК Эвертон

«Эвертон» вместе со своим техническим спонсором «Hummel» презентовал новый домашний комплект формы на сезон 2023/2024. Клуб Виталия Миколенко будет выступать в традиционном для себя синем комплекте с белым воротником. Сам украинец также принимал участие в презентации.

Также Джордан Пикфорд презентовал зеленый вратарский комплект:

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Эвертон игровая форма фото
Источник ФК Эвертон
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