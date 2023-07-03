Пока без тренера. На сборе Шахтера будут работать 34 игрока

Официальный сайт «Шахтера» сообщил о том, что на предсезонный сбор команды в Нидерландах прибыли 34 игрока (сборники приедут позже). Сбор продлится до 23 июля, а команда сыграет 5 контрольных матчей.

Пока что «Шахтер» остается без тренера. Клуб не объявил, кто заменит Игора Йовичевича, но ожидается, что новым наставником будет Патрик ван Леувен. Ранее стало известно, что в новый тренерский штаб войдет Оскар Ратулутра.

Вратари: Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык, Тимур Пузанков, Денис Твардовский.

Защитники: Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик, Даниил Удод, Ярослав Ракицкий, Виктор Корниенко.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Иван Петряк, Денил Кастилло, Артур Микитишин, Алексей Кащук, Антон Глущенко, Хусрав Тоиров.

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси, Богдан Вьюнник, Андрей Борячук.