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Оболонь
01.07.2023 11:00 – FT 2 : 0
Диназ
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Украина. Премьер лига
03 июля 2023, 11:34 | Обновлено 03 июля 2023, 11:41
144
0

Оболонь – Диназ – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

03 июля 2023, 11:34 | Обновлено 03 июля 2023, 11:41
144
0
Оболонь – Диназ – 2:0. Видео голов и обзор матча
ФК Оболонь

В товарищеском матче в рамках подготовки к новому сезону киевская «Оболонь» выиграла у «Диназа» из Вышгорода со счетом 2:0.

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Источник Sport.ua
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