Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига03 июля 2023, 11:34 | Обновлено 03 июля 2023, 11:41
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Оболонь – Диназ – 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
03 июля 2023, 11:34 | Обновлено 03 июля 2023, 11:41
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В товарищеском матче в рамках подготовки к новому сезону киевская «Оболонь» выиграла у «Диназа» из Вышгорода со счетом 2:0.
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