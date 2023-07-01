В субботу, 1 июля, в рамках подготовки к новому сезону-2023/2024 киевская «Оболонь» провела товарищеский поединок с командой «Диназ».

Встреча завершилась комфортной победой «пивоваров» со счетом 2:0.

Для «Оболони» это была вторая контрольная игра нынешнего летнего межсезонья. 28 июня киевляне встречались с «Викторией» и также победили 2:0.

Товарищеский матч

«Оболонь» – «Диназ» -– 2:0

Голы: Ермоленко, 15, Краснопир, 63.