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Оболонь
01.07.2023 11:00 – FT 2 : 0
Диназ
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Украина. Премьер лига
01 июля 2023, 13:25 | Обновлено 01 июля 2023, 13:36
234
0

Оболонь в спарринге комфортно обыграла Диназ

«Пивовары» провели второй спарринг лета

01 июля 2023, 13:25 | Обновлено 01 июля 2023, 13:36
234
0
Оболонь в спарринге комфортно обыграла Диназ
ФК Оболонь Киев

В субботу, 1 июля, в рамках подготовки к новому сезону-2023/2024 киевская «Оболонь» провела товарищеский поединок с командой «Диназ».

Встреча завершилась комфортной победой «пивоваров» со счетом 2:0.

Для «Оболони» это была вторая контрольная игра нынешнего летнего межсезонья. 28 июня киевляне встречались с «Викторией» и также победили 2:0.

Товарищеский матч

«Оболонь» – «Диназ» -– 2:0

Голы: Ермоленко, 15, Краснопир, 63.

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Источник Sport.ua
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