Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига01 июля 2023, 13:25 | Обновлено 01 июля 2023, 13:36
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Оболонь в спарринге комфортно обыграла Диназ
«Пивовары» провели второй спарринг лета
01 июля 2023, 13:25 | Обновлено 01 июля 2023, 13:36
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В субботу, 1 июля, в рамках подготовки к новому сезону-2023/2024 киевская «Оболонь» провела товарищеский поединок с командой «Диназ».
Встреча завершилась комфортной победой «пивоваров» со счетом 2:0.
Для «Оболони» это была вторая контрольная игра нынешнего летнего межсезонья. 28 июня киевляне встречались с «Викторией» и также победили 2:0.
Товарищеский матч
«Оболонь» – «Диназ» -– 2:0
Голы: Ермоленко, 15, Краснопир, 63.
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