Челси готов заплатить за лидера Наполи более 100 млн фунтов

«Челси» планирует провести переговоры с «Наполи» по трансферу нападающего Виктора Осимхена.

По данным источника, синие готовы предложить неаполитанцам как минимум 100 млн фунтов (свыше 116 млн евро).

В минувшем сезоне Серии А Осимхен провел 32 матча, забил 26 голов и отдал 4 результативные передачи. Нигериец стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» включился в гонку за лидером «Наполи».