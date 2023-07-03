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Англия
03 июля 2023, 10:34 | Обновлено 03 июля 2023, 10:39
586
0

Челси готов заплатить за лидера Наполи более 100 млн фунтов

Виктор Осимхен может продолжить карьеру в АПЛ

03 июля 2023, 10:34 | Обновлено 03 июля 2023, 10:39
586
0
Челси готов заплатить за лидера Наполи более 100 млн фунтов
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

«Челси» планирует провести переговоры с «Наполи» по трансферу нападающего Виктора Осимхена.

По данным источника, синие готовы предложить неаполитанцам как минимум 100 млн фунтов (свыше 116 млн евро).

В минувшем сезоне Серии А Осимхен провел 32 матча, забил 26 голов и отдал 4 результативные передачи. Нигериец стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» включился в гонку за лидером «Наполи».

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Виктор Осимхен Челси Наполи трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник Football London
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