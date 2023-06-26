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Англия
26 июня 2023, 16:24 | Обновлено 26 июня 2023, 16:27
845
0

Ливерпуль включился в гонку за лидером Наполи

«Красные» хотят подписать Виктора Осимхена

26 июня 2023, 16:24 | Обновлено 26 июня 2023, 16:27
845
0
Ливерпуль включился в гонку за лидером Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

24-летний форвард «Наполи» Виктор Осимхен попал на радар «Ливерпуля». Юрген Клопп летом хочет привезти на «Энфилд Роуд» нападающего, и нигериец является одним из главных кандидатов.

Ранее интерес к лучшему бомбардиру Серии А минувшего сезона проявляли «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Чемпион Франции предлагал за Осимхена 100 миллионов евро, но президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис отклонил это предложение. По его мнению, нигериец стоит в два раза больше.

Отметим, что недавно Виктор Осимхен согласовал с «Наполи» новый контракт, который действует до 2027 года.

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Виктор Осимхен Ливерпуль Наполи
Источник Goal.com
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