Ливерпуль включился в гонку за лидером Наполи

24-летний форвард «Наполи» Виктор Осимхен попал на радар «Ливерпуля». Юрген Клопп летом хочет привезти на «Энфилд Роуд» нападающего, и нигериец является одним из главных кандидатов.

Ранее интерес к лучшему бомбардиру Серии А минувшего сезона проявляли «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Чемпион Франции предлагал за Осимхена 100 миллионов евро, но президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис отклонил это предложение. По его мнению, нигериец стоит в два раза больше.

Отметим, что недавно Виктор Осимхен согласовал с «Наполи» новый контракт, который действует до 2027 года.