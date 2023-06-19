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  4. Наполи согласовал новый контракт с Осимхеном
Италия
19 июня 2023, 22:24 |
305
0

Наполи согласовал новый контракт с Осимхеном

Об этом сообщил президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис

19 июня 2023, 22:24 |
305
0
Наполи согласовал новый контракт с Осимхеном
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил о том, что клуб согласовал новый контракт с лидером атак команды Виктором Осимхеном. Нынешнее соглашение действует до лета 2025 года.

«Я говорил с Осимхеном еще до празднования «Наполи». Мы договорились продлить контракт еще на два года.

Я уже некоторое время говорю, что Осимхен должен остаться. Если поступит предложение, от которого невозможно отказаться, мы рассмотрим его», – сказал Де Лаурентис.

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Наполи Виктор Осимхен Аурелио Де Лаурентис продление контракта
Источник Джанлука Ди Марцио
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