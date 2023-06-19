Наполи согласовал новый контракт с Осимхеном

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил о том, что клуб согласовал новый контракт с лидером атак команды Виктором Осимхеном. Нынешнее соглашение действует до лета 2025 года.

«Я говорил с Осимхеном еще до празднования «Наполи». Мы договорились продлить контракт еще на два года.

Я уже некоторое время говорю, что Осимхен должен остаться. Если поступит предложение, от которого невозможно отказаться, мы рассмотрим его», – сказал Де Лаурентис.