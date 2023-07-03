Александр ХАЦКЕВИЧ: «Луческу не видит Цитаишвили в команде»

Бывший главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич поделился мнением, как возвращение в стан «бело-синих» Андрея Ярмоленко повлияет на перспективы молодых талантов команды.

«Ушел Ярмоленко, стал играть Виктор Цыганков. Сейчас Витя перешел в «Жирону» и будет играть Андрей. Кому он может закрыть дорогу?

Цитаишвили? Луческу уже видел его два или три раза на сборах. Если бы он был нужен тренеру, то он бы его ставил. Для Цитаишвили он точно не закроет дорогу, потому что нынешний главный тренер «Динамо» не видит этого футболиста в своей команде.

Если составит Ярмоленко конкуренцию кто-то из молодых и посадит его на скамейку, тогда это плюс будет тому же молодому футболисту.

Конечно, какое-то определенное количество очков Ярмоленко принесет команде. Его опыт – это плюс. Но один футболист не играет. И Ярмоленко тоже надо будет помощь игроков на поле. Это командный вид спорта. Не стоит ждать, что после прихода Ярмоленко команда сразу будет конкурентоспособна в Украине», - сказал Хацкевич.