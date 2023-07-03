Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ХАЦКЕВИЧ: «Луческу не видит Цитаишвили в команде»
Украина. Премьер лига
03 июля 2023, 07:38 | Обновлено 03 июля 2023, 07:51
11
0

Александр ХАЦКЕВИЧ: «Луческу не видит Цитаишвили в команде»

Экс-наставник «Динамо» спрогнозировал итоги возвращения Андрея Ярмоленко в киевский клуб

03 июля 2023, 07:38 | Обновлено 03 июля 2023, 07:51
11
0
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Луческу не видит Цитаишвили в команде»
ФК Лех. Георгий Цитаишвили

Бывший главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич поделился мнением, как возвращение в стан «бело-синих» Андрея Ярмоленко повлияет на перспективы молодых талантов команды.

«Ушел Ярмоленко, стал играть Виктор Цыганков. Сейчас Витя перешел в «Жирону» и будет играть Андрей. Кому он может закрыть дорогу?

Цитаишвили? Луческу уже видел его два или три раза на сборах. Если бы он был нужен тренеру, то он бы его ставил. Для Цитаишвили он точно не закроет дорогу, потому что нынешний главный тренер «Динамо» не видит этого футболиста в своей команде.

Если составит Ярмоленко конкуренцию кто-то из молодых и посадит его на скамейку, тогда это плюс будет тому же молодому футболисту.

Конечно, какое-то определенное количество очков Ярмоленко принесет команде. Его опыт – это плюс. Но один футболист не играет. И Ярмоленко тоже надо будет помощь игроков на поле. Это командный вид спорта. Не стоит ждать, что после прихода Ярмоленко команда сразу будет конкурентоспособна в Украине», - сказал Хацкевич.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Кравец получил должность в Динамо. Кем будет работать Артем?
ХАЦКЕВИЧ: «Динамо должно выполнять финансовые обязательства перед игроками»
Форвард Динамо проведет переговоры с турецким Газиантепом
Александр Хацкевич Динамо Киев Георгий Цитаишвили Андрей Ярмоленко
Источник FanDay
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известны 6 команд-участниц Игр-2024. От Европы – полная ясность
Футбол | 03 июля 2023, 05:07 2
Известны 6 команд-участниц Игр-2024. От Европы – полная ясность
Известны 6 команд-участниц Игр-2024. От Европы – полная ясность

В Париже-2024 выступят четыре европейские сборные

Бондаренко забил важнейший гол в ворота Франции на 86-й минуте
Футбол | 02 июля 2023, 23:43 4
Бондаренко забил важнейший гол в ворота Франции на 86-й минуте
Бондаренко забил важнейший гол в ворота Франции на 86-й минуте

В конце игры Украина впереди 3:1 в матче с Францией

Шахтер отказался выкупать Михайличенко у Андерлехта. Названа причина
Футбол | 02.07.2023, 10:59
Шахтер отказался выкупать Михайличенко у Андерлехта. Названа причина
Шахтер отказался выкупать Михайличенко у Андерлехта. Названа причина
Почему Шевченко может быть идеальным вариантом для Шахтера
Футбол | 02.07.2023, 12:26
Почему Шевченко может быть идеальным вариантом для Шахтера
Почему Шевченко может быть идеальным вариантом для Шахтера
БОНДАРЕНКО: «Ротань хотел нам донести, что не так страшен волк, как рисуют»
Футбол | 03.07.2023, 01:05
БОНДАРЕНКО: «Ротань хотел нам донести, что не так страшен волк, как рисуют»
БОНДАРЕНКО: «Ротань хотел нам донести, что не так страшен волк, как рисуют»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывшая 75-я ракетка мира дисквалифицирован на 13 месяцев. Названа причина
Бывшая 75-я ракетка мира дисквалифицирован на 13 месяцев. Названа причина
01.07.2023, 03:42 2
Теннис
Драма в финале. Женская сборная Украины по пенальти уступила Испании
Драма в финале. Женская сборная Украины по пенальти уступила Испании
01.07.2023, 21:07 13
Футбол
Инсайдер: ПСЖ и Реал закрыли сделку по Мбаппе
Инсайдер: ПСЖ и Реал закрыли сделку по Мбаппе
01.07.2023, 09:44 22
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ – об отказе Фьюри от боя с Усиком: «Это шок»
Тони БЕЛЛЬЮ – об отказе Фьюри от боя с Усиком: «Это шок»
01.07.2023, 23:20 8
Бокс
Трансфера не будет? Шахтер отпугнул Интер ценой на Трубина
Трансфера не будет? Шахтер отпугнул Интер ценой на Трубина
01.07.2023, 12:19 37
Футбол
ФОТО. Свитолина встретилась с Савчук в украинском ресторане в Лондоне
ФОТО. Свитолина встретилась с Савчук в украинском ресторане в Лондоне
01.07.2023, 04:30 6
Теннис
Есть путевка на Олимпиаду! С кем сыграет Украина в полуфинале Евро-2023 U21
Есть путевка на Олимпиаду! С кем сыграет Украина в полуфинале Евро-2023 U21
02.07.2023, 23:59 50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем