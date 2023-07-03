Известны 6 команд-участниц Игр-2024. От Европы – полная ясность

Известны все европейские участники футбольного турнира Олимпийских игр 2024 года, которые состоятся в Париже (Франция).

От Европы на Играх выступят три полуфиналиста Евро-2023 U-21 – команды Израиля, Испании и Украины. Также на Олимпиаде на правах страны-хозяйки выступит сборная Франции.

На сегодня известны 6 участников футбольного турнира Олимпийских игр-2024. Помимо четырех европейских команд, это сборные Доминиканской Республики и США.

Игры-2024 состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа. Мужской футбольный турнир будет продолжаться с 24 июля по 10 августа.