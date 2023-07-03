Собослаи вошел в топ-3 самых дорогих подписаний Ливерпуля
Венгр стал одним из самых дорогих игроков мерсисайдцев
Полузащитник «РБ Лейпцига» Доминик Собослаи продолжит свою карьеру в английском «Ливерпуле».
Ранее сообщалось, что трансфер 22-летнего венгра обошелся «красным» в 70 млн евро. Как оказалось, это третий в истории «Ливерпуля» трансфер по дороговизне.
На первом месте в рейтинге значится переход защитника Вирджила Ван Дейка (84,6 млн), на втором – подписание форварда Дарвина Нуньеса (80 млн).
Также в пятерку самых дорогих трансферов «Ливерпуля» входят вратарь Алиссон (62,5) и полузащитник Наби Кейта (60 млн).
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