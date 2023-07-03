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Англия
03 июля 2023, 03:05 | Обновлено 03 июля 2023, 03:11
23
0

Собослаи вошел в топ-3 самых дорогих подписаний Ливерпуля

Венгр стал одним из самых дорогих игроков мерсисайдцев

03 июля 2023, 03:05 | Обновлено 03 июля 2023, 03:11
23
0
Собослаи вошел в топ-3 самых дорогих подписаний Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Собослаи

Полузащитник «РБ Лейпцига» Доминик Собослаи продолжит свою карьеру в английском «Ливерпуле».

Ранее сообщалось, что трансфер 22-летнего венгра обошелся «красным» в 70 млн евро. Как оказалось, это третий в истории «Ливерпуля» трансфер по дороговизне.

На первом месте в рейтинге значится переход защитника Вирджила Ван Дейка (84,6 млн), на втором – подписание форварда Дарвина Нуньеса (80 млн).

Также в пятерку самых дорогих трансферов «Ливерпуля» входят вратарь Алиссон (62,5) и полузащитник Наби Кейта (60 млн).

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Источник: Александрия просматривает воспитанника Шахтера
Доминик Собослаи трансферы трансферы АПЛ Ливерпуль РБ Лейпциг
Источник Transfermarkt
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