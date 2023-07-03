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Молодежные турниры
03 июля 2023, 01:05 | Обновлено 03 июля 2023, 01:45
377
0

БОНДАРЕНКО: «Ротань хотел нам донести, что не так страшен волк, как рисуют»

Полузащитник сборной Украины U-21 стал автором гола в ворота Франции U-21

03 июля 2023, 01:05 | Обновлено 03 июля 2023, 01:45
377
0
БОНДАРЕНКО: «Ротань хотел нам донести, что не так страшен волк, как рисуют»
Суспільне. Артем Бондаренко

Полузащитник сборной Украины U-21 Артем Бондаренко прокомментировал победу над Францией U-21 (3:1) в четвертьфинале молодежного Евро-2023 U-21:

«Честно, нет ни слов, ни эмоций. Ничего. Есть ощущение невероятного счастья, невероятной гордости за команду и страну, за ребят. Мы сегодня бились как команда. Может, не все получалось, но это футбол. Потерпели, и все супер.

Путевка на Олимпиаду? Это для Украины весомое достижение. Мы впервые в истории попали на Олимпиаду. Такая задача стояла, мы очень счастливы, что получилось квалифицироваться, но это не наш предел. Мы планируем идти дальше, от матча к матчу.

Руслан Петрович [Ротань] хотел нам донести, что не так страшен волк, как его рисуют. Но хочу сказать, что в футболе главное – не команда звезд, а команда-звезда. У нас получилось сегодня».

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Источник Суспильне Спорт
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