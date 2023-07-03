СУДАКОВ: «Раньше я Мудрику отдавал такие передачи. У нас связка такая»

Полузащитник сборной Украины U-21 Георгий Судаков прокомментировал победу над Францией U-21 (3:1) в четвертьфинале молодежного Евро-2023 U-21:

«Как Михаил Мудрик уже сказал, раньше я отдавал ему такие передачи. У нас связка такая. А теперь он отдал пас. Мудрик отдал похожую передачу на Цыганкова в матче с Северной Македонией. И я знал, что он может отдать эту передачу, поэтому мне надо было просто в ту зону побежать, а там уже укротить мяч и забить.

Конечно, мы знаем, насколько индивидуально сильна команда Франции. Трудно против нее играть, защищаться тем более. Были проблемы между линиями, потом мы перестроились на 5 защитников. Бражко сел в центр пятым защитником, и стало немного легче. Это были важные коррективы.

Сегодня мы еще думаем об игре с Францией, еще немного радуемся. А с завтрашнего дня начинаем думать об Испании. Тогда против нас играл другой состав, теперь тоже будет другой. Поэтому в первую очередь надо разобрать их игру со Швейцарией и Хорватией, нашу игру с Испанией, и уже от этого отталкиваться. Я уверен, мы способны на гораздо большее, чем полуфинал».