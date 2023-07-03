МУДРИК: «Мы играли лучше, чем французы. Наша цель – выиграть кубок»

Хавбек сборной Украины U-21 Михаил Мудрик прокомментировал победу над Францией U-21 (3:1) в четвертьфинале молодежного Евро-2023 U-21:

«У нас все классно. Сегодня мы играли лучше, чем французы. Мы радуемся, но только сегодня. Наша цель – выиграть кубок. Шаг за шагом. Сегодня мы радуемся, а завтра уже все мысли про испанцев.

Пас на Судакова? Обычно все было наоборот: он мне отдавал, а я забивал. А теперь он забил пенальти, и я подумал – надо, чтобы еще забил. Я все для своего друга делаю, пусть только забивает. Я просто его продаю (смеется). Ждать ли Судакова в «Челси»? Было бы очень здорово.

Полуфинал с Испанией? Мы точно еще раз пересмотрим матч группового раунда с Испанией. Это для нас будет как чистый лист, на котором все написано. И от этого определим, как нам лучше будет против них играть».