Судаков вышел на 1-е место в списке бомбардиров на Евро-2023 U-21

20-летний украинский футболист Георгий Судаков, который выступает за сборную Украины U-21 на молодежном Евро-2023, вышел на 1-е место в списке бомбардиров турнира.

Судаков оформил дубль в матче 1/4 финала соревнований против Франции. Теперь на счету украинца 3 гола в 4 сыгранных поединках.

2-е место делят сразу 10 игроков, у которых по 2 мяча в 4 встречах.