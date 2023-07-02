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  4. Судаков вышел на 1-е место в списке бомбардиров на Евро-2023 U-21
Чемпионат Европы
02 июля 2023, 23:20 |
3159
3

Судаков вышел на 1-е место в списке бомбардиров на Евро-2023 U-21

Георгий оформил дубль в матче против Франции

02 июля 2023, 23:20 |
3159
3
Судаков вышел на 1-е место в списке бомбардиров на Евро-2023 U-21
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

20-летний украинский футболист Георгий Судаков, который выступает за сборную Украины U-21 на молодежном Евро-2023, вышел на 1-е место в списке бомбардиров турнира.

Судаков оформил дубль в матче 1/4 финала соревнований против Франции. Теперь на счету украинца 3 гола в 4 сыгранных поединках.

2-е место делят сразу 10 игроков, у которых по 2 мяча в 4 встречах.

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Источник Sport.ua
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Serhii P.
о, ще один потенційно 100-мільйонний футболіст на продаж ))
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+1
T-800
якщо так грати будуть і на дорослому рівні, то покоління Шеви, Лужного, Реброва, Паляниці, Полтавця, Шарія вже друге в Незалежній Історії
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+1
Роман Корба
2англійця та 3іспанця, Жора віримо в тебе
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0
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