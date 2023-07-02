Пас-конфетка от Мудрика! Судаков оформил дубль и вывел Украину вперед

В воскресенье, 2 июля, в 22:00 по киевскому времени в Клуж-Напоке на стадионе «Клуж-Арена» проходит матч 1/4 финала молодежного Евро-2023 U-21, в котором играют сборные Франции и Украины.

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На 44-й минуте сборная Украины вышла вперед (2:1). Дубль оформил Георгий Судаков, использовав разрезной пас-конфетку на ход от Михаила Мудрика.

ГОЛ! 1:2. Георгий Судаков, 44 мин