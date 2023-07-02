ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла подписала 26-летнего бельгийского полузащитника
Юри Тилеманс сменил прописку в АПЛ
Английский футбольный клуб «Астон Вилла» официально объявил о подписании 26-летнего бельгийского полузащитника Юри Тилеманса.
Игрок перешел на правах свободного агента. Контракт игрока рассчитан на 4 года.
В июне Тилеманс покинул «Лестер». За «Лестер» Тилеманс выступал с 2019 года. За это время хавбек забил 28 голов и отдал 26 результативных передач в 195 матчах.
Welcome to Aston Villa, Youri Tielemans. 🤝 pic.twitter.com/Q4G3jQ1KHN— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 1, 2023
Our new No.8 😍 pic.twitter.com/DtE4glqcj2— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 1, 2023
Our new No.8 😍 pic.twitter.com/DtE4glqcj2— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 1, 2023
All smiles. 😄 pic.twitter.com/HcIqvlGi6t— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 1, 2023
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