ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла подписала 26-летнего бельгийского полузащитника

Английский футбольный клуб «Астон Вилла» официально объявил о подписании 26-летнего бельгийского полузащитника Юри Тилеманса.

Игрок перешел на правах свободного агента. Контракт игрока рассчитан на 4 года.

В июне Тилеманс покинул «Лестер». За «Лестер» Тилеманс выступал с 2019 года. За это время хавбек забил 28 голов и отдал 26 результативных передач в 195 матчах.