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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла подписала 26-летнего бельгийского полузащитника
Англия
02 июля 2023, 23:10 | Обновлено 02 июля 2023, 23:20
660
1

ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла подписала 26-летнего бельгийского полузащитника

Юри Тилеманс сменил прописку в АПЛ

02 июля 2023, 23:10 | Обновлено 02 июля 2023, 23:20
660
1
ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла подписала 26-летнего бельгийского полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Юри Тилеманс

Английский футбольный клуб «Астон Вилла» официально объявил о подписании 26-летнего бельгийского полузащитника Юри Тилеманса.

Игрок перешел на правах свободного агента. Контракт игрока рассчитан на 4 года.

В июне Тилеманс покинул «Лестер». За «Лестер» Тилеманс выступал с 2019 года. За это время хавбек забил 28 голов и отдал 26 результативных передач в 195 матчах.

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Источник ФК Астон Вилла
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Саша Л
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