Источник: Александрия рассматривает воспитанника Шахтера

Украинский футбольный клуб «Александрия» хочет подписать 23-летнего левого вингера Антона Байдала.

По информации источника, футболист уже приехал на просмотр в команду.

23-летний левый вингер в ДЮФЛ выступал за «Шахтер», а на профессиональном уровне играл в «Скале», «Мариуполе» и «Минае».

В первой команде закарпатцев Байдал провел 24 матча и забил два мяча.

В конце июня Байдал покинул «Минай».