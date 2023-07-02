Украина. Премьер лига02 июля 2023, 22:28 |
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Источник: Александрия рассматривает воспитанника Шахтера
Антон Байдал может продолжить карьеру в команде Руслана Ротаня
02 июля 2023, 22:28 |
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Украинский футбольный клуб «Александрия» хочет подписать 23-летнего левого вингера Антона Байдала.
По информации источника, футболист уже приехал на просмотр в команду.
23-летний левый вингер в ДЮФЛ выступал за «Шахтер», а на профессиональном уровне играл в «Скале», «Мариуполе» и «Минае».
В первой команде закарпатцев Байдал провел 24 матча и забил два мяча.
В конце июня Байдал покинул «Минай».
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