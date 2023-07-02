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Украина. Премьер лига
02 июля 2023, 22:28 |
154
0

Источник: Александрия рассматривает воспитанника Шахтера

Антон Байдал может продолжить карьеру в команде Руслана Ротаня

02 июля 2023, 22:28 |
154
0
Источник: Александрия рассматривает воспитанника Шахтера
ФК Минай. Антон Байдал

Украинский футбольный клуб «Александрия» хочет подписать 23-летнего левого вингера Антона Байдала.

По информации источника, футболист уже приехал на просмотр в команду.

23-летний левый вингер в ДЮФЛ выступал за «Шахтер», а на профессиональном уровне играл в «Скале», «Мариуполе» и «Минае».

В первой команде закарпатцев Байдал провел 24 матча и забил два мяча.

В конце июня Байдал покинул «Минай».

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Антон Байдал Александрия Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ Минай
Источник ТаТоТаке
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