Франция U21 – Украина U21. Пресс-конференция Ротаня. Смотреть онлайн. LIVE

2 июля в 22:00 в румынской Клуж-Напоке прошел матч 1/4 финала Евро-2023 U-21 между сборными Франции U-21 и Украины U-21.

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Смотрите послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Руслана Ротаня.

Франция U-21 – Украина U-21. Пресс-конференция Ротаня. Смотреть онлайн. LIVE