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03 июля 2023, 00:10 | Обновлено 03 июля 2023, 00:11
2117
0

Франция U21 – Украина U21. Пресс-конференция Ротаня. Смотреть онлайн. LIVE

2 июля в румынской Клуж-Напоке прошел матч 1/4 финала Евро-2023 U-21

03 июля 2023, 00:10 | Обновлено 03 июля 2023, 00:11
2117
0
Франция U21 – Украина U21. Пресс-конференция Ротаня. Смотреть онлайн. LIVE
УАФ. Руслан Ротань

2 июля в 22:00 в румынской Клуж-Напоке прошел матч 1/4 финала Евро-2023 U-21 между сборными Франции U-21 и Украины U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Руслана Ротаня.

Франция U-21 – Украина U-21. Пресс-конференция Ротаня. Смотреть онлайн. LIVE

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Руслан Ротань пресс-конференция сборная Украины по футболу U-21 смотреть онлайн Евро-2023 U-21 Франция - Украина сборная Франции по футболу U-21
Источник Sport.ua
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