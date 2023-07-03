Молодежные турниры03 июля 2023, 00:10 | Обновлено 03 июля 2023, 00:11
2117
0
Франция U21 – Украина U21. Пресс-конференция Ротаня. Смотреть онлайн. LIVE
2 июля в румынской Клуж-Напоке прошел матч 1/4 финала Евро-2023 U-21
03 июля 2023, 00:10 | Обновлено 03 июля 2023, 00:11
2117
0
2 июля в 22:00 в румынской Клуж-Напоке прошел матч 1/4 финала Евро-2023 U-21 между сборными Франции U-21 и Украины U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Смотрите послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Руслана Ротаня.
Франция U-21 – Украина U-21. Пресс-конференция Ротаня. Смотреть онлайн. LIVE
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Авто/мото | 02 июля 2023, 17:30 8
Очередная победа Ред Булла
Бокс | 01 июля 2023, 23:20 8
Бывший чемпион мира хочет видеть Тайсона в крупнейших боях
Футбол | 02.07.2023, 20:38
Футбол | 02.07.2023, 14:10
Футбол | 02.07.2023, 08:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.07.2023, 13:32 19
02.07.2023, 19:31 13
01.07.2023, 12:19 37
02.07.2023, 17:20 10
01.07.2023, 21:03 11
01.07.2023, 21:07 13
02.07.2023, 05:19
Бокс