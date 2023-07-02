Кто за океаном круче всех? Завершился 2-й тур Золотого кубка КОНКАКАФ

Продолжается 2-й тур Золотого кубка КОНКАКАФ.​

Во втором туре Канада не сумела обыграть Гватемалу (0:0).

В лидерах своих групп – Панама (6 очков), Гваделупа и Гватемала (по 4).

Золотой кубок КОНКАКАФ. 2-й тур

30 июня

Мартиника – Панама – 1:2

– 1:2 Сальвадор – Коста-Рика – 0:0

1 июля

Куба – Гваделупа – 1:4

– 1:4 Гватемала – Канада – 0:0

Турнирные таблицы