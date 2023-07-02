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02 июля 2023, 21:45 | Обновлено 02 июля 2023, 21:52
334
0

Кто за океаном круче всех? Завершился 2-й тур Золотого кубка КОНКАКАФ

Во втором туре Канада не сумела обыграть Гватемалу

02 июля 2023, 21:45 | Обновлено 02 июля 2023, 21:52
334
0
Кто за океаном круче всех? Завершился 2-й тур Золотого кубка КОНКАКАФ
Getty Images/Global Images Ukraine

Продолжается 2-й тур Золотого кубка КОНКАКАФ.​

Во втором туре Канада не сумела обыграть Гватемалу (0:0).

В лидерах своих групп – Панама (6 очков), Гваделупа и Гватемала (по 4).

Золотой кубок КОНКАКАФ. 2-й тур

30 июня

  • Мартиника – Панама – 1:2
  • Сальвадор – Коста-Рика – 0:0

1 июля

  • Куба – Гваделупа – 1:4
  • Гватемала – Канада – 0:0

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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