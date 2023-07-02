Другие новости02 июля 2023, 21:45 | Обновлено 02 июля 2023, 21:52
334
0
Кто за океаном круче всех? Завершился 2-й тур Золотого кубка КОНКАКАФ
Во втором туре Канада не сумела обыграть Гватемалу
02 июля 2023, 21:45 | Обновлено 02 июля 2023, 21:52
334
0
Продолжается 2-й тур Золотого кубка КОНКАКАФ.
Во втором туре Канада не сумела обыграть Гватемалу (0:0).
В лидерах своих групп – Панама (6 очков), Гваделупа и Гватемала (по 4).
Золотой кубок КОНКАКАФ. 2-й тур
30 июня
- Мартиника – Панама – 1:2
- Сальвадор – Коста-Рика – 0:0
1 июля
- Куба – Гваделупа – 1:4
- Гватемала – Канада – 0:0
Турнирные таблицы
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 июля 2023, 01:53 1
Испанцы вышли в полуфинал молодежного чемпионата Европы
Другие виды | 02 июля 2023, 20:00 7
Сине-желтые завоевали 41 награду – 21 золотую, 12 серебряных и 8 бронзовых
Футбол | 02.07.2023, 10:59
Футбол | 02.07.2023, 20:23
Футбол | 02.07.2023, 14:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бокс
02.07.2023, 08:20 2
02.07.2023, 12:26 47
01.07.2023, 03:42 2
01.07.2023, 21:03 11
30.06.2023, 17:25 3
01.07.2023, 22:46 6
01.07.2023, 12:19 35