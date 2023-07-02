ФОТО. Сын Шевченко подписал контракт с Уотфордом

15-летний сын экс-тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко Кристиан подписал контракт с английским «Уотфордом».

Об этом Шевченко-младший сообщил в своем Instagram, опубликовав соответствующее фотографии.

«Счастлив подписать контракт с «Уотфордом». Тяжелая работа продолжается», – написал Кристиан.

В декабре 2022 года Кристиан перебрался с академии «Челси» в академию «Тоттенхэма».