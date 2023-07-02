Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Сын Шевченко подписал контракт с Уотфордом
Англия
02 июля 2023, 19:31 | Обновлено 02 июля 2023, 19:59
7803
11

ФОТО. Сын Шевченко подписал контракт с Уотфордом

Кристиан сообщил об этом в своем Instagram

02 июля 2023, 19:31 | Обновлено 02 июля 2023, 19:59
7803
11
ФОТО. Сын Шевченко подписал контракт с Уотфордом
Instagram. Кристиан Шевченко

15-летний сын экс-тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко Кристиан подписал контракт с английским «Уотфордом».

Об этом Шевченко-младший сообщил в своем Instagram, опубликовав соответствующее фотографии.

«Счастлив подписать контракт с «Уотфордом». Тяжелая работа продолжается», – написал Кристиан.

В декабре 2022 года Кристиан перебрался с академии «Челси» в академию «Тоттенхэма».

По теме:
Фабрицио Романо: Соломон перейдет в Тоттенхэм на правах свободного агента
ФОТО. Стало известно, в какой форме сыграет молодежка Украины с Францией
Источник: Карпаты подписали контракт с вингером, покинувшим Металлист
Уотфорд Кристиан Шевченко Андрей Шевченко трансферы фото Тоттенхэм
Источник Instagram
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер отказался выкупать Михайличенко у Андерлехта. Названа причина
Футбол | 02 июля 2023, 10:59 9
Шахтер отказался выкупать Михайличенко у Андерлехта. Названа причина
Шахтер отказался выкупать Михайличенко у Андерлехта. Названа причина

Не исключено, что донецкий клуб еще попытается договориться с брюссельским

ХАЦКЕВИЧ: «Динамо должно выполнять финансовые обязательства перед игроками»
Футбол | 02 июля 2023, 13:47 2
ХАЦКЕВИЧ: «Динамо должно выполнять финансовые обязательства перед игроками»
ХАЦКЕВИЧ: «Динамо должно выполнять финансовые обязательства перед игроками»

Экс-наставник «Динамо» не поддержал решение Суркиса

Экс-форвард киевского Динамо находится на просмотре в российском клубе
Футбол | 01.07.2023, 22:46
Экс-форвард киевского Динамо находится на просмотре в российском клубе
Экс-форвард киевского Динамо находится на просмотре в российском клубе
Уничтожил соперника. Хижняк завоевал золото Европейских игр 2023!
Бокс | 01.07.2023, 21:03
Уничтожил соперника. Хижняк завоевал золото Европейских игр 2023!
Уничтожил соперника. Хижняк завоевал золото Европейских игр 2023!
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал лидера РБ Лейпциг на 5 лет за 70 млн евро
Футбол | 02.07.2023, 18:15
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал лидера РБ Лейпциг на 5 лет за 70 млн евро
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал лидера РБ Лейпциг на 5 лет за 70 млн евро
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ossa8860
Хай щастить.
Ответить
+5
Умник
А на какой позиции он играет?
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
OKs100
А кто он по амплуа? Защитник?
Ответить
+1
andre_lui
Йому 15 років. Громадянство з отиманням паспорта, я так розумію. Щодо гри за яку збірну, то спочатку нехай заграє, а там, я думаю, що зможе обирати
Ответить
0
Русланчик Шевченко
Какое у него гражданство?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Бензар Євген
Цікаво яке у сина Шевченка прізвище Шевченко чи Пазік?
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
pmelnik7788
в хлопчині на першому фото впізнаються риси одного динамівця, який нещодавно повернувся до команди! хто зна...!?
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не только Трубин. Манчестер Сити интересуется украинским вратарем
Не только Трубин. Манчестер Сити интересуется украинским вратарем
01.07.2023, 14:41 1
Футбол
ФОТО. Костюк показала стильную форму, в которой сыграет на Уимблдоне
ФОТО. Костюк показала стильную форму, в которой сыграет на Уимблдоне
01.07.2023, 20:16 13
Теннис
СВИТОЛИНА: «Понимаю, что допуск россиян на Уимблдон – вынужденный шаг»
СВИТОЛИНА: «Понимаю, что допуск россиян на Уимблдон – вынужденный шаг»
01.07.2023, 22:59 11
Теннис
Женская сборная Украины сенсационно обыграла Португалию и вышла в финал ЕИ
Женская сборная Украины сенсационно обыграла Португалию и вышла в финал ЕИ
30.06.2023, 18:10 9
Футбол
Форвард сборной Украины U-21 не сыграет с французами из-за травмы
Форвард сборной Украины U-21 не сыграет с французами из-за травмы
02.07.2023, 14:10 10
Футбол
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
02.07.2023, 08:20 2
Футбол
Бывшая 75-я ракетка мира дисквалифицирован на 13 месяцев. Названа причина
Бывшая 75-я ракетка мира дисквалифицирован на 13 месяцев. Названа причина
01.07.2023, 03:42 2
Теннис
Хижняк уверенно вышел в финал Европейских Игр
Хижняк уверенно вышел в финал Европейских Игр
30.06.2023, 17:25 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем