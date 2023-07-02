Англия02 июля 2023, 19:31 | Обновлено 02 июля 2023, 19:59
7803
11
ФОТО. Сын Шевченко подписал контракт с Уотфордом
Кристиан сообщил об этом в своем Instagram
02 июля 2023, 19:31 | Обновлено 02 июля 2023, 19:59
7803
11
15-летний сын экс-тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко Кристиан подписал контракт с английским «Уотфордом».
Об этом Шевченко-младший сообщил в своем Instagram, опубликовав соответствующее фотографии.
«Счастлив подписать контракт с «Уотфордом». Тяжелая работа продолжается», – написал Кристиан.
В декабре 2022 года Кристиан перебрался с академии «Челси» в академию «Тоттенхэма».
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Комментарии 11
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Хай щастить.
А на какой позиции он играет?
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А кто он по амплуа? Защитник?
Йому 15 років. Громадянство з отиманням паспорта, я так розумію. Щодо гри за яку збірну, то спочатку нехай заграє, а там, я думаю, що зможе обирати
Какое у него гражданство?
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Цікаво яке у сина Шевченка прізвище Шевченко чи Пазік?
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в хлопчині на першому фото впізнаються риси одного динамівця, який нещодавно повернувся до команди! хто зна...!?
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