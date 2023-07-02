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  4. ГОРИН: Мне позвонил Андрей Русол, мы пришли к конкретике. Помогал Селезнев
Украина. Премьер лига
02 июля 2023, 19:12 | Обновлено 02 июля 2023, 19:30
864
0

ГОРИН: Мне позвонил Андрей Русол, мы пришли к конкретике. Помогал Селезнев

Новичок «Днепра-1» пообщался с пресс-службой клуба

02 июля 2023, 19:12 | Обновлено 02 июля 2023, 19:30
864
0
ГОРИН: Мне позвонил Андрей Русол, мы пришли к конкретике. Помогал Селезнев
ФК Днепр-1. Олег Горин

23-летний новичок «Днепра-1» Олег Горин, который присоединился к команде 1 июля, пообщался с пресс-службой клуба:

– Мне позвонил Андрей Анатольевич Русол, мы поговорили и пришли к конкретике. Также мне помогал Евгений Селезнев, за что хочу его очень поблагодарить. Да и вообще, думаю, попасть в такую команду мечтает любой футболист. Понимаю, что должен полностью выкладываться на поле, чтобы заслуживать это место.

– Ты можешь сыграть на позициях центрального защитника и опорного хавбека. Где удобнее, где чувствуешь себя более комфортно?

– Всю жизнь: и в школе, и после школы – я играл в центре поля опорного полузащитника. А когда уже пришел в «Минай», на позицию центрального защитника меня поставил Василий Кобин. Похоже, неплохо это удавалось, и теперь могу сыграть на двух позициях. Где буду полезнее для команды, там и готов играть.

– Ты вспомнил футбольную школу – это было во Львове. Как вообще попал в футбольную секцию? Какими были первые шаги в карьере?

– Если бы не отец, не факт, что я вообще начал бы играть в футбол. Отец отдал мне много сил и энергии, за что я очень благодарен. Он сам играл в футбол; возможно, в определенных моментах что-то не вышло, но с него я беру пример.

– В 16-летнем возрасте ты играл против взрослых соперников в любительском чемпионате. Как это было?

– Да, я начинал играть в первой лиге чемпионата U-19, и Андрей Чих забрал меня вновь в команду ФК «Львов» в любительской лиге. Сделал это, чтобы я с детского уровня поскорее перешел на взрослый. Благодарю его за этот важный шаг для моей карьеры.

– В твоей карьере был даже период легионерства в Польше. Какой опыт он тебе дал?

– Это было очень полезно. Поехать в Польшу, да еще в молодом возрасте, мне очень помогло в развитии. Да, раскрыться как футболисту там не получилось, и я вернулся в Украину. Мне очень помогал наш украинский футболист Тарас Романчук.

– Когда тренер брал тебя в «Ягеллонию», говорил, что ты напоминаешь ему как раз молодого Романчука…

– Если бы тренер не ушел вскоре, возможно, судьба сложилась бы иначе. Но его уволили, пришел другой тренер, который уже не видел меня в составе.

– В Украину ты вернулся опытным игроком, несмотря на молодой возраст?

– Да, время идет, приобретаешь опыт, начинаешь несколько иначе смотреть на вещи.

– Как оценишь последний сезон в «Минае» для себя и для команды?

– Если брать выступление команды, думаю, мы завершили сезон достаточно неплохо. Возможно, были другие ожидания, но у нас собрался хороший коллектив, потому и так получилось. Как говорил Владимир Богданович Шаран, в подобных командах на первом месте идет дисциплина. Думаю, она здесь как раз и проявилась.

– В твоем досье фигурирует ряд матчей за сборные Украины всех возрастов, недавно ты попал в резервный список молодежки. Играть за сборную – что-то особенное?

– Конечно, выходить в сине-желтом цвете – это неповторимо. Когда надеваешь эту футболку, должны муравьи по коже идти. Ты бьешься за всю страну, и это честь и большая мотивация!

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Источник СК Днепр-1
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