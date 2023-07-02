Хуст может подписать вратаря из чемпионата Венгрии

Украинский футбольный клуб «Хуст» может подписать новых футболистов. На первом летнем сборе с командой Владимира Цыткина работают несколько потенциальных новичков.

Как стало известно Sport.ua, ряды дебютанта Первой лиги могут пополнить 24-летний голкипер Даниил Рябенко из «Мезекевешда» (в высшем венгерском дивизионе уроженец Макеевки провел 3 матча), 33-летний защитник Иван Петрук и 21-летний полузащитник Владимир Шевчук (оба — из винницкой «Нивы»), а также 21-летний защитник Родион Гончар (в свое время успел сыграть в Первой лиге за «Николаев») и 22-летний полузащитник Дмитрий Гуменяк (ВАСТ).

«Хуст» по итогам прошлого сезона занял второе место во Второй лиге. В первом летнем спарринге представитель Закарпатья нанес поражение «Металлисту» (2:1).