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  4. Хуст может подписать вратаря из чемпионата Венгрии
Украина. Первая лига
02 июля 2023, 18:32 |
560
0

Хуст может подписать вратаря из чемпионата Венгрии

На летнем сборе с командой Цыткина работают несколько потенциальных новичков

02 июля 2023, 18:32 |
560
0
Хуст может подписать вратаря из чемпионата Венгрии
Instagram. Даниил Рябенко

Украинский футбольный клуб «Хуст» может подписать новых футболистов. На первом летнем сборе с командой Владимира Цыткина работают несколько потенциальных новичков.

Как стало известно Sport.ua, ряды дебютанта Первой лиги могут пополнить 24-летний голкипер Даниил Рябенко из «Мезекевешда» (в высшем венгерском дивизионе уроженец Макеевки провел 3 матча), 33-летний защитник Иван Петрук и 21-летний полузащитник Владимир Шевчук (оба — из винницкой «Нивы»), а также 21-летний защитник Родион Гончар (в свое время успел сыграть в Первой лиге за «Николаев») и 22-летний полузащитник Дмитрий Гуменяк (ВАСТ).

«Хуст» по итогам прошлого сезона занял второе место во Второй лиге. В первом летнем спарринге представитель Закарпатья нанес поражение «Металлисту» (2:1).

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Хуст трансферы Даниил Рябенко Мезекевешд Иван Петрук Владимир Шевчук Нива Винница Родион Гончар Дмитрий Гуменяк Васт Николаев
Источник Sport.ua
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