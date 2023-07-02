Волевая победа. Хуст обыграл Металлист в спарринге

Харьковский «Металлист» и «Хуст» провели товарищеский поединок. Матч завершился победой «Хуста» со счетом 2:1.

Харьковчане открыли счет в начале встречи, но во втором тайме футболисты «Хуста» сумели сравнять результат и вырвать победу.

По итогам прошлого сезона «Металлист» выбыл из Украинской Премьер-лиги, а «Хуст» завоевал путевку в Первую лигу.

Товарищеский матч.

«Металлист» (Харьков) – «Хуст» – 1:2

Голы: Мораренко (8)— Пилип (64), Луцив (85)