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Товарищеские матчи
Металлист
01.07.2023 17:00 – FT 1 : 2
Хуст
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Украина. Первая лига
02 июля 2023, 02:46 |
101
0

Волевая победа. Хуст обыграл Металлист в спарринге

Команда из Закарпатскьй области одержала победу

02 июля 2023, 02:46 |
101
0
Волевая победа. Хуст обыграл Металлист в спарринге
ФК Хуст

Харьковский «Металлист» и «Хуст» провели товарищеский поединок. Матч завершился победой «Хуста» со счетом 2:1.

Харьковчане открыли счет в начале встречи, но во втором тайме футболисты «Хуста» сумели сравнять результат и вырвать победу.

По итогам прошлого сезона «Металлист» выбыл из Украинской Премьер-лиги, а «Хуст» завоевал путевку в Первую лигу.

Товарищеский матч.

«Металлист» (Харьков) – «Хуст» – 1:2
Голы: Мораренко (8)— Пилип (64), Луцив (85)

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Металлист Харьков Хуст Первая лига Украины
Источник Sport.ua
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