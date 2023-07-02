Товарищеские матчи
Украина. Первая лига02 июля 2023, 02:46 |
101
0
Волевая победа. Хуст обыграл Металлист в спарринге
Команда из Закарпатскьй области одержала победу
02 июля 2023, 02:46 |
101
0
Харьковский «Металлист» и «Хуст» провели товарищеский поединок. Матч завершился победой «Хуста» со счетом 2:1.
Харьковчане открыли счет в начале встречи, но во втором тайме футболисты «Хуста» сумели сравнять результат и вырвать победу.
По итогам прошлого сезона «Металлист» выбыл из Украинской Премьер-лиги, а «Хуст» завоевал путевку в Первую лигу.
Товарищеский матч.
«Металлист» (Харьков) – «Хуст» – 1:2
Голы: Мораренко (8)— Пилип (64), Луцив (85)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 01 июля 2023, 22:59 9
Элина прокомментировала допуск теннисистов из рф и рб к травяному мейджору
Футбол | 01 июля 2023, 19:42 1
Испанец решил закончить выступления
Футбол | 01.07.2023, 09:44
Футбол | 01.07.2023, 04:12
Футбол | 01.07.2023, 12:19
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Другие виды
30.06.2023, 12:11
30.06.2023, 17:25 3
30.06.2023, 13:42 39
Футбол
30.06.2023, 14:17 14
30.06.2023, 13:59 4
30.06.2023, 18:10 9