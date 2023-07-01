В субботу, 1 июля, состоится товарищеский поединок, в котором отношения выяснят харьковский «Металлист» и «Хуст».

Игра состоится в селе Поляна (Закарпатская область), начало – в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, в предстоящем сезоне-2023/2024 и «Металлист», и «Хуст» будут выступать в Первой лиге национального чемпионата. Харьковская команда понизилась в классе, вылетев из Украинской Премьер-лиги, а «Хуст», наоборот, стал победителем стыковых матчей и поднялся из Второй лиги.

Металлист – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция