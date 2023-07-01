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Украина. Первая лига
01 июля 2023, 12:49 | Обновлено 01 июля 2023, 13:07
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0

Металлист – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию товарищеского матча

01 июля 2023, 12:49 | Обновлено 01 июля 2023, 13:07
52
0
Металлист – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист

В субботу, 1 июля, состоится товарищеский поединок, в котором отношения выяснят харьковский «Металлист» и «Хуст».

Игра состоится в селе Поляна (Закарпатская область), начало – в 17:00 по киевскому времени.

Напомним, в предстоящем сезоне-2023/2024 и «Металлист», и «Хуст» будут выступать в Первой лиге национального чемпионата. Харьковская команда понизилась в классе, вылетев из Украинской Премьер-лиги, а «Хуст», наоборот, стал победителем стыковых матчей и поднялся из Второй лиги.

Металлист – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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