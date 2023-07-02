Доступная сумма. Бавария готова продать Забитцера

«Бавария» готова во время летнего трансферного окна продать полузащитника Марселя Забитцера. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, чемпионы Германии готовы принять по нему предложение в районе 15 – 17 миллионов евро.

Забитцер перешел в «Баварию» летом 2021 года из «РБ Лейпциг» летом 2021 года на правах свободного агента. Вторую половину прошлого сезона 29-летний хавбек сборной Австрии провел на правах аренды за «Манчестер Юнайтед».