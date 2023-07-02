Германия02 июля 2023, 18:17 | Обновлено 02 июля 2023, 18:18
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Доступная сумма. Бавария готова продать Забитцера
Чемпионы Германии не рассчитывают на хавбека
02 июля 2023, 18:17 | Обновлено 02 июля 2023, 18:18
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«Бавария» готова во время летнего трансферного окна продать полузащитника Марселя Забитцера. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, чемпионы Германии готовы принять по нему предложение в районе 15 – 17 миллионов евро.
Забитцер перешел в «Баварию» летом 2021 года из «РБ Лейпциг» летом 2021 года на правах свободного агента. Вторую половину прошлого сезона 29-летний хавбек сборной Австрии провел на правах аренды за «Манчестер Юнайтед».
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