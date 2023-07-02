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Германия
02 июля 2023, 18:17 | Обновлено 02 июля 2023, 18:18
601
0

Доступная сумма. Бавария готова продать Забитцера

Чемпионы Германии не рассчитывают на хавбека

02 июля 2023, 18:17 | Обновлено 02 июля 2023, 18:18
601
0
Доступная сумма. Бавария готова продать Забитцера
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсель Забитцер

«Бавария» готова во время летнего трансферного окна продать полузащитника Марселя Забитцера. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, чемпионы Германии готовы принять по нему предложение в районе 15 – 17 миллионов евро.

Забитцер перешел в «Баварию» летом 2021 года из «РБ Лейпциг» летом 2021 года на правах свободного агента. Вторую половину прошлого сезона 29-летний хавбек сборной Австрии провел на правах аренды за «Манчестер Юнайтед».

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Источник Фабрицио Романо
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