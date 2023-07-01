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Англия
01 июля 2023, 02:08 | Обновлено 01 июля 2023, 02:11
85
0

ОФИЦИАЛЬНО. Забитцер и Вегхорст покинули Манчестер Юнайтед. Что с Де Хеа?

У игроков истек срок арендного соглашение

01 июля 2023, 02:08 | Обновлено 01 июля 2023, 02:11
85
0
ОФИЦИАЛЬНО. Забитцер и Вегхорст покинули Манчестер Юнайтед. Что с Де Хеа?
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсель Забитцер

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» официально объявил об уходе 29-летнего австрийского полузащитника Марселя Забитцера и 30-летнего нидерландского форварда Ваута Вегхорста.

У игроков закончилось арендное соглашение. Забитцер вернется в «Баварию», а Вегхорст – в «Бернли».

В прошлом сезоне Забитцер провел 18 матчей, в которых отметился 3 голами. Вегхорст сыграл в 31 поединке, отличившись 2 мячами.

Также «МЮ» сообщил, что еще не продлил контракт с Давидом Де Хеа, однако переговоры еще продолжаются.

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Марсель Забитцер Ваут Вегхорст Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ Бернли Бавария аренда игрока трансферы Бундеслиги Давид Де Хеа продление контракта
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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