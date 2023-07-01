ОФИЦИАЛЬНО. Забитцер и Вегхорст покинули Манчестер Юнайтед. Что с Де Хеа?

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» официально объявил об уходе 29-летнего австрийского полузащитника Марселя Забитцера и 30-летнего нидерландского форварда Ваута Вегхорста.

У игроков закончилось арендное соглашение. Забитцер вернется в «Баварию», а Вегхорст – в «Бернли».

В прошлом сезоне Забитцер провел 18 матчей, в которых отметился 3 голами. Вегхорст сыграл в 31 поединке, отличившись 2 мячами.

Также «МЮ» сообщил, что еще не продлил контракт с Давидом Де Хеа, однако переговоры еще продолжаются.