Англия01 июля 2023, 02:08 | Обновлено 01 июля 2023, 02:11
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ОФИЦИАЛЬНО. Забитцер и Вегхорст покинули Манчестер Юнайтед. Что с Де Хеа?
У игроков истек срок арендного соглашение
01 июля 2023, 02:08 | Обновлено 01 июля 2023, 02:11
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Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» официально объявил об уходе 29-летнего австрийского полузащитника Марселя Забитцера и 30-летнего нидерландского форварда Ваута Вегхорста.
У игроков закончилось арендное соглашение. Забитцер вернется в «Баварию», а Вегхорст – в «Бернли».
В прошлом сезоне Забитцер провел 18 матчей, в которых отметился 3 голами. Вегхорст сыграл в 31 поединке, отличившись 2 мячами.
Также «МЮ» сообщил, что еще не продлил контракт с Давидом Де Хеа, однако переговоры еще продолжаются.
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