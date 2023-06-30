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Англия
30 июня 2023, 15:34 | Обновлено 30 июня 2023, 15:46
959
5

Уходит из МЮ? Де Хеа станет свободным агентом

Договориться не удалось

30 июня 2023, 15:34 | Обновлено 30 июня 2023, 15:46
959
5
Уходит из МЮ? Де Хеа станет свободным агентом
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Де Хеа

По информации британских СМИ, сегодня вратарь Давид де Хеа и «Манчестер Юнайтед» не подпишут новый контракт, поэтому 1 июля игрок станет свободным агентом.

Пока нет понимания, покинет ли испанец команду, в которой провел 12 сезонов. Ранее сообщалось, что стороны близки к подписанию контракта, но затем переговоры остановились.

Несмотря на ряд грубых ошибок в течение сезона, Де Хеа по итогам чемпионата АПЛ стал лучшим вратарем с 17 матчами без пропущенных голов.

Сообщается, что МЮ не очень хочет тратить время и деньги на поиски нового первого номера.

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Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа трансферы АПЛ чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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Комментарии 5
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Умник
Обалденный игрок которого я всегда путал с Максом Барских нашим 
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-1
Gargantua
правильное решение менеджмента МЮ
во-первых огромная зп, и он ее не оправдывает
во-вторых сугубо эмоционально выглядит не вовлеченным в командный процесс наемником, что плохо отражается на общекомандном духе
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-2
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