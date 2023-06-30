Уходит из МЮ? Де Хеа станет свободным агентом
Договориться не удалось
По информации британских СМИ, сегодня вратарь Давид де Хеа и «Манчестер Юнайтед» не подпишут новый контракт, поэтому 1 июля игрок станет свободным агентом.
Пока нет понимания, покинет ли испанец команду, в которой провел 12 сезонов. Ранее сообщалось, что стороны близки к подписанию контракта, но затем переговоры остановились.
Несмотря на ряд грубых ошибок в течение сезона, Де Хеа по итогам чемпионата АПЛ стал лучшим вратарем с 17 матчами без пропущенных голов.
Сообщается, что МЮ не очень хочет тратить время и деньги на поиски нового первого номера.
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