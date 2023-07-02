ФОТО. Свитолина встретилась с легендарной Билли Джин Кинг перед Уимблдоном
Элина опубликовала фотографии в своем Instagram
Экс-третья ракетка мира Элина Свитолина (WTA 75) встретилась с легендарной бывшей теннисисток Билли Джин Кинг перед стартом Уимблдона 2023.
Украинка опубликовала фотографии в своем Instagram. Снимки были сделаны на центральном корте травяного мейджора.
Свитолина получила wild card на участие в основной сетке Уимблдона. 3 июля Элина сыграет против Винус Уильямс.
Интересно, что украинка одета в экипировку от Adidas. До декрета у Свитолиной был контракт с Nike, а после она играла в украинских брендах.
@elinasvitolina Fit check #wimbledon ♬ original sound - vibey music 🎶 🕺 🪩
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский боксер в финале досрочно победил Габриэля Веочича из Хорватии
Экс-наставник «Динамо» не поддержал решение Суркиса