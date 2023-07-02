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  4. ФОТО. Свитолина встретилась с легендарной Билли Джин Кинг перед Уимблдоном
Уимблдон
02 июля 2023, 18:01 |
1002
3

ФОТО. Свитолина встретилась с легендарной Билли Джин Кинг перед Уимблдоном

Элина опубликовала фотографии в своем Instagram

02 июля 2023, 18:01 |
1002
3
ФОТО. Свитолина встретилась с легендарной Билли Джин Кинг перед Уимблдоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Экс-третья ракетка мира Элина Свитолина (WTA 75) встретилась с легендарной бывшей теннисисток Билли Джин Кинг перед стартом Уимблдона 2023.

Украинка опубликовала фотографии в своем Instagram. Снимки были сделаны на центральном корте травяного мейджора.

Свитолина получила wild card на участие в основной сетке Уимблдона. 3 июля Элина сыграет против Винус Уильямс.

Интересно, что украинка одета в экипировку от Adidas. До декрета у Свитолиной был контракт с Nike, а после она играла в украинских брендах.

@elinasvitolina Fit check #wimbledon ♬ original sound - vibey music 🎶 🕺 🪩
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Билли Джин Кинг фото lifestyle Элина Свитолина Уимблдон-2023 Adidas
Источник Instagram
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Комментарии 3
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Александр Шевченкo
Свитолина перешла в адидас? Помню до декрета была в найки, потом когда вышла с него то была в фиг пойми какой форме на РГ. Теперь на Уимблдоне полный адидас лук
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